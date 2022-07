Shinzo Abe avait été blessé par balle lors d’une attaque. Il a succombé à ses blessures.

JAPON – Drame au pays du Soleil-Levant. L’ex-Premier ministre japonais Shinzo Abe est mort ce vendredi 8 juillet, après avoir été victime d’une attaque par balles lors d’un discours à Nara, dans l’ouest. Admis à l’hôpital, son état était très critique.

“D’après un haut responsable du PLD, (le Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon, NDLR), l’ancien Premier ministre Abe est mort à l’hôpital” du département de Nara où il avait été transféré après l’attaque, a déclaré la NHK. M. Abe avait 67 ans.

WATCH: Bystanders rush to help former Japanese Prime Minister Shinzo Abe after he is shotpic.twitter.com/vgk7fn323p — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

L’ancien chef de l’exécutif, Premier ministre en 2006 pour un an, puis de nouveau de 2012 à 2020, prononçait un discours lors d’un rassemblement de campagne en vue des élections sénatoriales de dimanche, lorsque des coups de feu ont été entendus, ont indiqué la chaîne nationale NHK et l’agence de presse Kyodo. Un homme arrêté “Il prononçait un discours et un homme est arrivé par derrière”, a déclaré à NHK une jeune femme présente sur les lieux. “Le premier tir a fait le bruit d’un jouet. Il n’est pas tombé et il y a eu une grosse détonation. Le deuxième tir était plus visible, on pouvait voir l’étincelle et de la fumée”, a-t-elle ajouté. “Après le deuxième tir, des gens l’ont entouré et lui ont fait un massage cardiaque”, a-t-elle encore témoigné. Shinzo Abe s’est effondré et saignait du cou, a déclaré une source du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir à l’agence de presse Jiji. Citant des sources policières, la chaîne de télévision publique NHK a déclaré qu’un homme d’une quarantaine d’années avait été arrêté pour tentative de meurtre et qu’une arme à feu lui avait été confisquée. Son domicile a été perquisitionné. Indignations à l’international De nombreuses personnalités politiques ont réagi à cette attaque, dont Emmanuel Macron et Boris Johnson. “Incroyablement triste pour Shinzo Abe. Nombreux sont ceux qui se souviendront du leadership mondial dont il a fait preuve en des temps difficiles”, a tweeté le Premier ministre démissionnaire.

Profondément choqué par l’attaque odieuse dont Shinzo Abe a été victime. Pensées à la famille et aux proches d’un grand Premier ministre. La France se tient aux côtés du peuple japonais. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 8, 2022

“Nous sommes profondément attristés par les nouvelles en provenance du Japon”, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, condamnant “de la manière la plus ferme cet attentat”. Shinzo “Abe était un grand patriote du Japon”, a-t-il souligné, exprimant ses “profondes condoléances au peuple japonais”. Une politique économique surnommée “Abenomics” Le Premier ministre avait dû quitter le pouvoir il y a près de deux ans pour des raisons de santé. Ce nationaliste teinté de pragmatisme avait 52 ans quand il est devenu chef du gouvernement pour la première fois en 2006, le plus jeune de l’après-guerre dans son pays. Il a marqué les esprits durant son deuxième passage au pouvoir (2012-2020) avec une politique de relance économique audacieuse et une intense activité diplomatique, mais qui ont laissé un profond sentiment d’inachevé. A l’été 2020, alors qu’il était devenu impopulaire pour sa gestion de la pandémie jugée maladroite par l’opinion publique, il avait reconnu qu’il souffrait d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin, la rectocolite hémorragique, et avait démissionné peu après. Cette maladie était déjà l’une des raisons de la fin abrupte de son premier passage au pouvoir en 2007. Fermeté parfois polémique Shinzo Abe s’est fait surtout connaître à l’étranger avec sa politique économique surnommée “Abenomics” lancée à partir de fin 2012, combinant assouplissement monétaire, relances budgétaires massives et réformes structurelles. Il a enregistré certains succès, comme une hausse notable du taux d’activité des femmes et des seniors, ainsi qu’un recours plus important à l’immigration face à la pénurie de main-d’œuvre. Ayant bâti une partie de sa réputation sur sa fermeté vis-à-vis de la Corée du Nord, M. Abe prônait aussi un Japon décomplexé de son passé: il refusait notamment de porter le fardeau du repentir pour les exactions de l’armée japonaise en Chine et dans la péninsule coréenne dans la première moitié du 20ème siècle. Certaines lois passées sous M. Abe, notamment sur le renforcement de la protection des secrets d’État, l’élargissement des missions des Forces japonaises d’autodéfense et le durcissement de la lutte antiterroriste, ont fait polémique au Japon, allant jusqu’à entraîner de vastes manifestations, d’habitude rares dans le pays. Il s’était également longtemps accroché à l’espoir de maintenir les Jeux olympiques de Tokyo à l’été 2020, qui devaient être le point d’orgue de son dernier mandat. Les JO de Tokyo ont finalement eu lieu un an plus tard, à huis clos. Source: https://www.huffingtonpost.fr/

