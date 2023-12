S’il est réélu, Donald Trump prévient: il sera un dictateur, “mais pour un jour seulement”

Donald Trump poursuit sa campagne. Et ses déclarations polémiques. Après avoir comparé ses rivaux à “de la vermine”, provoquant l’inquiétude outre-Atlantique, le candidat républicain a cette fois prévenu qu’il se comporterait en dictateur, “mais seulement pour un jour”, s’il est réélu.

Donald Trump a refusé d’exclure tout abus de pouvoir s’il revient à la Maison-Blanche. Lors d’un meeting organisé dans l’Iowa et présenté par l’éditorialiste Sean Hannity, de la chaîne conservatrice Fox News, l’ancien président américain a été interrogé sur ses menaces incessantes envers ses rivaux. “Vous le promettez devant l’Amérique ce soir, en aucun cas, vous n’abuserez de votre pouvoir pour vous venger?”

“Seulement le premier jour”, a répondu Donald Trump. Il a ensuite développé sa pensée en expliquant qu’il utiliserait ses pouvoirs présidentiels pour fermer la frontière sud avec le Mexique et développer le forage pétrolier.

“J’adore ce type”, a-t-il ensuite lancé à propos de l’animateur de Fox News. “Il me dit: ‘Vous n’allez pas devenir un dictateur, n’est-ce pas?’ Et je lui réponds: ‘Non, non, non, à part le premier jour. Nous allons fermer la frontière et nous allons forer, forer, forer.’ Après cela, je ne serai pas un dictateur.”

Trump: "He says 'you're not going to be a dictator are you?' I said no no no, other than Day 1. We're closing the border, and we're drilling drilling drilling. After that, I'm not a dictator." pic.twitter.com/SZU6KiYd2l

— The Post Millennial (@TPostMillennial) December 6, 2023