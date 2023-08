Sommet des BRICS: voici les moments clés des discours des dirigeants du groupe

Le monde est en train de se reformater, a déclaré le dirigeant chinois. L’objectif principal des BRICS est l’unité, le renforcement de la coopération et le développement. “Le développement est le droit inaliénable de tous les pays, ce n’est pas le privilège de quelques-uns. “Les pays des BRICS doivent surmonter les interruptions dans l’approvisionnement en biens et services, contribuer au développement de l’économie numérique et verte, ainsi que développer les échanges commerciaux et financiers.

L’association doit renforcer la coopération politique et les liens de sécurité. “L’héritage de la guerre froide hante notre monde.” Pour réduire le degré de tensions, nous avons besoin de consultations et d’interactions constantes sur toutes les questions, de la diplomatie à l’économie. La Chine propose d’accroître la coopération dans le domaine de l’éducation, jusqu’à la création d’une plateforme d’éducation en ligne.

Le développement de l’intelligence artificielle est important, mais il comporte également des risques. Par conséquent, les BRICS créeront un institut de recherche sur l’IA, développeront des normes et des cadres pour l’utilisation de cette technologie afin de la rendre plus sûre et plus fiable.

Les cinq respecteront toute voie de modernisation – quelle que soit la voie choisie par chaque pays. Il est nécessaire de respecter les règles internationales fondées sur la Charte des Nations unies et non formulées par les pays les plus forts ou les plus “bruyants”.