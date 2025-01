Tchad : La “tentative de déstabilisation” a fait 19 morts, dont 18 assaillants

– “La situation est sous contrôle”, selon Abderaman Koulamallah, ministre des Affaires étrangères, porte-parole du Gouvernement

La “tentative de déstabilisation” déjouée au Tchad, dans la nuit de mercredi à jeudi, a fait 19 morts, à savoir 18 assaillants et une victime parmi les forces de défense et de sécurité, a annoncé le ministre tchadien des Affaires étrangères, porte-parole du Gouvernement, Abderaman Koulamallah, relayé par la presse locale.

Abderaman Koulamallah a précisé que ”le commando, lourdement armé, comptait 24 membres”, notant que ”18 ont trouvé la mort et 6 autres blessés” avant de déplorer un mort et six blessés, dont un grièvement, du côté des forces de défense et de sécurité.

“Le ministre d’État, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, évoque une tentative de déstabilisation qui a été éradiquée”, a ainsi rapporté le journal en ligne “AlwihdaInfo” (privé) sur sa page officielle, montrant une vidéo du ministre qui s’exprimait depuis le jardin du Palais présidentiel, entouré d’hommes en uniforme.

“Il n’y a aucune crainte. Il n’y a rien de grave…”, a-t-il tenu à rassurer. “Nous attendons la venue du procureur de la République pour vous montrer la réalité de ce qui s’est passé. La situation est sous contrôle. C’est un petit incident qui s’est passé. Les forces de défense et de sécurité ont été mobilisées, et tout a été éradiqué”, a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la soirée, des coups de feu nourris ont été entendus aux alentours du Palais présidentiel, selon des sources concordantes.

“Situation sous contrôle après des échanges de tirs nourris et des opérations sécuritaires dans le centre-ville de la capitale”, avait ainsi rapporté “Alwihdainfo”.

La même information a été confirmée par le site “Tchadmedia” (indépendant), citant des témoins.

“Selon des témoins, les tirs sont entendus aux alentours de la place de la Nation. Des sources crédibles affirment que la situation est sous contrôle et que l’armée a érigé un périmètre sécuritaire dans la zone de la place de la Nation”, a rapporté la même source.

“Aucune inquiétude. La situation est sous contrôle”, a également déclaré l’état-major général des armées, sans donner plus de détail.

Cet événement intervient alors que le Tchad s’apprête à achever une période transitoire de trois ans, avec la tenue fin décembre dernier d’élections législatives, provinciales et communales et dont les résultats sont attendus mi-janvier courant.

Ces élections ont été boycottées par l’opposition, en l’occurrence le parti Les Transformateurs de l’ancien Premier ministre Succès Masra.

Ces événements interviennent également parallèlement au retrait amorcé en décembre dernier des forces françaises qui disposent d’une base militaire importante à N’Djamena, suscitant des tensions entre la France et le Tchad.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

Commentaires via Facebook :