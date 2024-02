-Le président du parti du travail de Belgique, Raoul Hedebouw a appelé les peuples africains à prendre leur destinée en main

Le président du parti du travail de Belgique, Raoul Hedebouw, a dénoncé, jeudi, le silence de la Belgique et des gouvernements occidentaux face aux massacres dans l’est de la République démocratique du Congo.

« 5,4 millions de morts, 1 million de réfugiés à Goma et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l’est du Congo avec son armée, et que fait la Belgique rien, rien, comment est-ce possible ? », a déploré le députe lors d’une séance parlementaire jeudi.

« Quand la Russie envahit l’Ukraine, à juste titre c’est la condamnation, ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d’armes à l’Ukraine mais quand il s’agit de la République démocratique du Congo, Rien, on n’aide pas, la vie d’un congolais ne vaut-elle pas la vie d’un Ukrainien ? C’est la question que tous les peuples d’Afrique se posent pourquoi ce deux poids deux mesures qu’est ce qui se passe dans la politique belge aujourd’hui ? », s’est-il interrogé.

Et de poursuivre « non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les Etas unis ne dont rien mais, hier encore, l’Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur « la gestion durable des matières premières …Nous y sommes, le Coltan, le Cobalt, le nickel, le dimant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n’intervient pas c’est le Business c’est l’argent ».

« Parce que ce deal avec la Rwanda, soyons clairs ce n’est pas du Rwanda que viennent les diamants. Tout ça vient de l’est du Congo. », a-t-il ajouté.

S’adressant au peuple congolais et à l’ensemble des peuples africains, Raoul Hedebouw a déclaré « on le voit aujourd’hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur elles ne pensent qu’à une seule chose c’est l’exploitation de votre sous-sol. Aujourd’hui, vous pouvez croire à vos propres forces j’ai envie de dire au peuple congolais pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo justement, pensez à Kwame Nkrumah, le panafricanisme qui doit être là, pensez à Thomas Sankara qui disait clairement que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main, ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir mais par contre les peuples d’Europe sont à vos côtés pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique ».

