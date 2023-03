Vladimir Poutine sera-t-il un jour arrêté?

Après la délivrance vendredi par la Cour pénale internationale (CPI) d’un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine pour crime de guerre en Ukraine, le président russe pourrait-il vraiment figurer un jour sur le banc des accusés à La Haye?

Si oui, comment?

Quels obstacles?

Mais la Russie a rejeté les mandats d’arrêt et affirmé qu’elle ne coopèrerait pas. “La Russie, comme un certain nombre d’Etats, ne reconnaît pas la compétence de ce tribunal. Par conséquent, du point de vue de la loi, les décisions de ce tribunal sont nulles et non avenues”, a déclaré le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov.