Washington envoie de nouvelles armes à l’Ukraine et sanctionne la Russie

Les États-Unis ont annoncé vendredi un nouveau paquet d’aide militaire à l’Ukraine, avec notamment de l’équipement antiaérien, et dévoilé un ensemble de sanctions visant le secteur russe de la défense.

Volodymyr Zelensky a remercié, lors d’un appel téléphonique, son homologue Joe Biden pour ces nouvelles livraisons, disant sur X que son pays en a besoin de toute urgence, tout particulièrement la défense antiaérienne, afin de protéger de manière fiable nos villes, nos communautés et nos infrastructures essentielles.

Ces nouvelles livraisons de matériel militaire, directement prélevé des stocks de l’armée américaine, contiennent notamment de l’équipement et des missiles pour abattre les drones d’attaque afin de protéger les infrastructures essentielles de l’Ukraine, a dit Joe Biden dans un communiqué.

Elles incluent aussi des munitions pour les lance-roquettes Himars, des missiles antichars, des obus d’artillerie, des ambulances et du matériel médical, a précisé le département d’État américain dans un communiqué. Le montant total de l’enveloppe est estimé par le Pentagone à 125 millions de dollars.

Malgré l’invasion russe, écrit le président américain, l’Ukraine est toujours un pays libre. Et la guerre prendra fin avec une Ukraine libre, souveraine et indépendante, a-t-il martelé à la veille de la fête ukrainienne de l’Indépendance.

Règlement pacifique du conflit

Depuis le début de la guerre, Washington est le premier soutien de Kiev avec un total, à ce jour, de 55 milliards de dollars d’aide militaire et de sécurité. Après de longues et difficiles discussions, le Congrès américain avait voté fin avril en faveur d’une nouvelle enveloppe de 61 milliards de dollars.

La Russie ne l’emportera pas dans ce conflit. Le peuple indépendant ukrainien l’emportera et les États-Unis, avec ses alliés et ses partenaires, vont continuer à se tenir solidement à ses côtés, a encore dit Joe Biden vendredi.

Cette annonce intervient alors que le premier ministre indien, Narendra Modi, en déplacement à Kiev, a réitéré son appel à un règlement pacifique du conflit. Une visite qui pourrait s’avérer utile, selon Washington.

Washington avait annoncé plus tôt vendredi une nouvelle série de sanctions visant 400 entités et individus en Russie, au Bélarus et dans d’autres pays, parmi lesquels une soixantaine d’entreprises technologiques de la défense, dont les produits et services permettent à la Russie de soutenir son effort de guerre en Ukraine.

Entreprises technologiques

Les sanctions visent en particulier les entreprises technologiques impliquées dans le soutien et le développement de l’industrie de défense russe, notamment celles participant au développement et à la modernisation de son arsenal, mais aussi à l’automatisation, la robotique, la surveillance en ligne, l’Internet des objets et l’intelligence artificielle (IA), selon le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo, cité dans un communiqué.

Elles ciblent également des entreprises impliquées dans le secteur financier et fournissant des logiciels et des solutions technologiques aux banques du pays. Il s’agit enfin de limiter un peu plus l’accès russe aux minéraux stratégiques et au secteur minier, en particulier pour le fer, l’acier et le charbon.

Source : Radio Canada

Commentaires via Facebook :