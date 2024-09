Xi Jinping assiste à la cérémonie d’ouverture du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine et prononce un discours liminaire

Le 5 septembre 2024 au matin, le président Xi Jinping a assisté à la cérémonie d’ouverture du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) et a prononcé un discours au Grand Palais du Peuple à Beijing. Il a annoncé que les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine seraient élevées au niveau de relations stratégiques, que la caractérisation globale des relations sino-africaines serait élevée au niveau d’une communauté de destin Chine-Afrique à toute épreuve pour la nouvelle ère, et que la Chine travaillerait avec l’Afrique pour mener dix actions de partenariat pour la modernisation.

Les membres du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang et Li Xi étaient présents.

Au début de l’automne, le ciel de Pékin est haut et dégagé. Sur la place Tian’anmen et des deux côtés de l’avenue Chang’an, le drapeau rouge à cinq étoiles flotte au vent aux côtés des drapeaux de 53 pays africains et de l’Union africaine.

Le président Xi Jinping a pris une photo de groupe avec 51 chefs d’État et de gouvernement africains, deux représentants présidentiels, le président de la Commission de l’Union africaine (UA) et le secrétaire général des Nations Unies, qui participaient au sommet.

Accompagnés par la musique « Paix – une communauté de destin » et des applaudissements enthousiastes, Xi Jinping et les dirigeants étrangers sont entrés ensemble dans la salle et ont pris place à la tribune.

Xi Jinping a prononcé un discours intitulé « Unir nos forces pour faire avancer la modernisation et bâtir une communauté de destin ».

Au nom du gouvernement et du peuple chinois, Xi Jinping a d’abord souhaité chaleureusement la bienvenue aux invités étrangers présents au sommet !

Xi Jinping a souligné : « En cette période de récolte, je suis ravi de me réunir à Beijing avec tant d’anciens et de nouveaux amis pour discuter de grands projets pour l’amitié et la coopération sino-africaines dans la nouvelle ère. » L’amitié entre la Chine et l’Afrique transcende le temps et l’espace, franchit les montagnes et les océans et se transmet de génération en génération. Au cours des 24 dernières années depuis la création du FCSA, en particulier dans la nouvelle ère, la Chine s’est tenue aux côtés de ses frères et sœurs africains dans un esprit de sincérité, de résultats concrets, d’amitié et de bonne foi, pour défendre fermement leurs droits et intérêts légitimes alors que des changements centenaires balayent le monde. Les deux parties sont devenues plus fortes et plus résilientes ensemble en surfant sur la vague de la mondialisation économique, offrant des avantages tangibles à des milliards de Chinois et d’Africains ordinaires. Les deux parties partagent le bonheur et le malheur dans la lutte commune contre les catastrophes naturelles et les épidémies, créant des histoires touchantes d’amitié sino-africaine. Les deux parties ont toujours fait preuve d’empathie et de soutien mutuels, donnant un exemple exemplaire d’un nouveau type de relations internationales. Grâce à près de 70 ans d’efforts inlassables des deux parties, les relations sino-africaines sont aujourd’hui à leur meilleur niveau historique. En vue de leur développement futur, la partie chinoise a proposé que les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine soient élevées au niveau de relations stratégiques, et que la caractérisation globale des relations sino-africaines soit élevée au rang de communauté de destin Chine-Afrique à toute épreuve pour la nouvelle ère.

Xi Jinping a souligné que la modernisation est un droit inaliénable de tous les pays. La Chine met tout en œuvre pour construire un grand pays socialiste moderne à tous égards et poursuit le renouveau national par la voie chinoise de la modernisation. L’Afrique avance à grands pas vers les objectifs de modernisation fixés dans l’Agenda 2063 de l’UA. La poursuite conjointe de la modernisation par la Chine et l’Afrique déclenchera une vague de modernisation dans les pays du Sud et ouvrira un nouveau chapitre dans la construction d’une communauté de destin pour l’humanité.

Xi Jinping a avancé que la Chine et l’Afrique devraient travailler ensemble pour faire progresser la modernisation dans six domaines.

— La Chine et l’Afrique doivent promouvoir ensemble une modernisation juste et équitable. Dans la promotion de la modernisation, la Chine et l’Afrique doivent non seulement suivre les règles générales, mais aussi agir en fonction de leurs réalités nationales. La Chine est prête à accroître les échanges d’expériences en matière de gouvernance avec l’Afrique, à soutenir tous les pays dans l’exploration de voies de modernisation adaptées à leurs conditions nationales et à contribuer à garantir l’égalité des droits et des chances pour tous les pays.

— La Chine et l’Afrique doivent promouvoir ensemble une modernisation ouverte et mutuellement avantageuse. La coopération mutuellement bénéfique est la voie ensoleillée vers l’amélioration des intérêts fondamentaux et à long terme de tous les pays. La Chine est prête à approfondir la coopération avec l’Afrique dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, des infrastructures, du commerce et de l’investissement, à promouvoir des projets de coopération exemplaires et de haute qualité dans le cadre de l’initiative Ceinture et Route, et à construire ensemble un modèle pour la mise en œuvre de l’Initiative mondiale pour le développement.

— La Chine et l’Afrique doivent promouvoir ensemble une modernisation qui accorde la priorité au peuple. L’objectif ultime de la modernisation est le libre et plein développement de l’être humain. La Chine travaillera énergiquement avec l’Afrique pour promouvoir la formation des cadres, la réduction de la pauvreté et l’emploi, renforcer le sentiment de gain, de bonheur et de sécurité des peuples au cours de la modernisation, et faire en sorte que tous puissent en bénéficier.

— La Chine et l’Afrique doivent promouvoir ensemble une modernisation fondée sur la diversité et l’inclusion. L’équilibre entre le progrès matériel et le progrès spirituel est un objectif noble de la modernisation. La Chine renforcera les échanges humains et culturels avec l’Afrique, défendra le respect mutuel, l’inclusion et la coexistence des différentes civilisations, et œuvrera ensemble pour des résultats plus fructueux dans le cadre de l’Initiative pour la civilisation mondiale.

— La Chine et l’Afrique doivent promouvoir ensemble une modernisation respectueuse de l’environnement. Le développement vert est un signe distinctif de la modernisation de la nouvelle ère. La Chine est prête à aider l’Afrique à construire des « moteurs de croissance verte », à réduire l’écart en matière d’accès à l’énergie, à adhérer au principe de responsabilités communes mais différenciées et à promouvoir conjointement la transition mondiale vers un développement vert et à faible émission de carbone.

— La Chine et l’Afrique doivent promouvoir ensemble la modernisation fondée sur la paix et la sécurité. La modernisation ne serait pas possible sans un environnement de développement pacifique et stable. La Chine est prête à aider l’Afrique à améliorer sa capacité à préserver la paix et la stabilité de manière indépendante, à donner la priorité à l’Afrique dans la mise en œuvre de l’Initiative de sécurité mondiale (ISG), à promouvoir le renforcement mutuel du développement de haute qualité et d’une plus grande sécurité, et à travailler ensemble avec l’Afrique pour préserver la paix et la stabilité mondiales.

Xi Jinping a souligné que la Chine et l’Afrique représentent un tiers de la population mondiale. Sans leur modernisation, il n’y aura pas de modernisation mondiale. Au cours des trois prochaines années, la Chine travaillera avec l’Afrique pour mettre en œuvre les dix actions de partenariat pour la modernisation suivantes afin d’approfondir la coopération sino-africaine et de mener la modernisation du Sud global.

Premièrement, le Partenariat pour l’apprentissage mutuel entre les civilisations. La Chine est prête à travailler avec l’Afrique pour créer une plateforme de partage d’expériences en matière de gouvernance, un réseau de connaissances Chine-Afrique pour le développement et 25 centres d’études sino-africaines. La Chine invitera 1 000 membres de partis politiques africains à venir en Chine pour des échanges.

Deuxièmement, le partenariat pour la prospérité commerciale. La Chine ouvrira volontairement et unilatéralement son marché. Elle a décidé d’accorder à tous les PMA ayant des relations diplomatiques avec elle, dont 33 pays africains, un traitement tarifaire nul pour les lignes tarifaires à 100%. Cela contribuera à transformer le grand marché chinois en une grande opportunité pour l’Afrique. La Chine élargira l’accès au marché des produits agricoles africains, approfondira la coopération avec l’Afrique dans le commerce électronique et dans d’autres domaines, et lancera un « programme d’amélioration de la qualité Chine-Afrique ». La Chine est prête à conclure des accords-cadres sur le partenariat économique pour un développement partagé avec les pays africains afin de fournir une garantie institutionnelle à long terme, stable et prévisible pour le commerce et l’investissement entre les deux parties.

Troisièmement, le partenariat pour la coopération dans la chaîne industrielle. La Chine encouragera la création de pôles de croissance de coopération industrielle avec l’Afrique, fera progresser la zone pilote de coopération économique et commerciale approfondie sino-africaine et lancera un « programme d’autonomisation des PME africaines ». La Chine construira avec l’Afrique un centre de coopération en matière de technologie numérique et lancera 20 projets de démonstration numérique.

Quatrièmement, le partenariat pour la connectivité. La Chine est prête à réaliser 30 projets d’infrastructures de connectivité en Afrique, à promouvoir ensemble une coopération de haute qualité dans le cadre de l’initiative Ceinture et Route et à mettre en place un réseau Chine-Afrique caractérisé par des liens terrestres et maritimes et un développement coordonné. La Chine est prête à contribuer au développement de la Zone de libre-échange continentale africaine et à approfondir la coopération logistique et financière au profit du développement transrégional de l’Afrique.

Cinquièmement, le partenariat pour la coopération au développement. La Chine est prête à publier la Déclaration commune sur l’approfondissement de la coopération dans le cadre de l’Initiative mondiale pour le développement avec l’Afrique et à mettre en œuvre 1 000 « petits et beaux » projets de subsistance. La Chine va reconstituer le Fonds de partenariat Chine-Groupe de la Banque mondiale. La Chine soutient l’Afrique dans l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 et de la Coupe d’Afrique des Nations de 2027. La Chine travaillera avec l’Afrique pour apporter davantage de fruits du développement aux deux peuples.

Sixièmement, le partenariat pour la santé. La Chine est prête à établir avec l’Afrique une alliance hospitalière et des centres médicaux communs. La Chine enverra 2 000 personnels médicaux en Afrique et lancera 20 programmes d’établissements de santé et de traitement du paludisme. La Chine encouragera les entreprises chinoises à investir dans la production pharmaceutique africaine et continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider l’Afrique à lutter contre l’épidémie. La Chine soutient le développement du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies pour renforcer les capacités de santé publique dans tous les pays africains.

Septièmement, le partenariat pour l’agriculture et les moyens de subsistance. La Chine fournira à l’Afrique une aide alimentaire d’urgence d’un milliard de yuans, construira 100 000 mu (environ 6 670 hectares) de zones de démonstration agricole normalisées en Afrique, enverra 500 experts agricoles et établira une alliance sino-africaine pour l’innovation scientifique et technologique agricole. La Chine mettra en œuvre 500 programmes en Afrique pour promouvoir le bien-être des communautés. La Chine encouragera également les investissements bilatéraux dans de nouvelles opérations commerciales des entreprises chinoises et africaines, et créera au moins un million d’emplois en Afrique.

Huitièmement, la coopération entre les peuples. La Chine et l’Afrique mettront en œuvre plus efficacement le Plan de coopération pour l’enseignement professionnel « L’avenir de l’Afrique », créeront ensemble une académie de technologie d’ingénierie et construiront dix ateliers Luban. La Chine offrira 60 000 possibilités de formation à l’Afrique, principalement aux femmes et aux jeunes. La Chine lancera avec l’Afrique un programme de la Route de la soie culturelle ainsi qu’une initiative de coopération sur l’innovation dans les programmes radiophoniques, télévisuels et audiovisuels. L’année 2026 sera désignée comme l’Année des échanges entre les peuples sino-africains.

Neuvièmement, le partenariat pour un développement vert. La Chine est prête à lancer 30 projets d’énergie propre en Afrique, à mettre en place des systèmes d’alerte météorologique précoce et à coopérer dans la prévention, l’atténuation et l’aide aux sinistrés ainsi que dans la conservation de la biodiversité. La Chine créera un forum Chine-Afrique sur l’utilisation pacifique de la technologie nucléaire et collaborera dans le domaine de la télédétection par satellite et de l’exploration lunaire et de l’espace lointain. Tout cela vise à contribuer au développement vert de l’Afrique.

Dixièmement, l’action de partenariat pour la sécurité commune. La partie chinoise est prête à établir avec l’Afrique un partenariat pour la mise en œuvre de l’Initiative de sécurité commune, à former 6 000 militaires et 1 000 policiers et agents des forces de l’ordre africains et à inviter 500 jeunes officiers militaires africains à se rendre en Chine. Les deux parties mèneront des exercices militaires conjoints, des entraînements et des patrouilles, mèneront une « action pour une Afrique sans mines » et assureront conjointement la sécurité du personnel et des projets.

Pour mettre en œuvre les dix actions de partenariat, le gouvernement chinois apportera un soutien solide à la coopération pratique sino-africaine dans divers domaines.

Xi Jinping a enfin souligné que la troisième session plénière du 20e Comité central du PCC avait élaboré des plans systématiques pour approfondir davantage la réforme de manière globale afin de faire avancer la modernisation chinoise. Cela transformera profondément la Chine. Cela offrira également de nouvelles opportunités et de nouvelles forces motrices aux pays africains et à la poursuite conjointe de la modernisation des deux parties. Comme le dit un proverbe africain, un ami est quelqu’un avec qui on partage le même chemin. Sur le chemin de la modernisation, personne, ni aucun pays, ne doit être laissé de côté. Xi Jinping a déclaré : « Rassemblons les plus de 2,8 milliards de Chinois et d’Africains en une force puissante sur notre chemin commun vers la modernisation, promouvons la modernisation du Sud global avec la modernisation sino-africaine et écrivons un nouveau chapitre magnifique du développement de l’histoire humaine. Unissons-nous pour créer un avenir brillant de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès pour notre monde. »

Le Président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, coprésident du FOCAC ; le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de Mauritanie, président tournant de l’UA ; le Président Cyril Ramaphosa d’Afrique du Sud, représentant sous-régional pour l’Afrique ; le Président de la République du Congo Denis Sassou Nguesso, le Président du Nigéria Bola Ahmed Tinubu, la Présidente de la Tanzanie Samia Suluhu Hassan, l’invité spécial et Secrétaire général des Nations Unies António Guterres, et le Président de la Commission de l’UA Moussa Faki Mahamat ont également pris la parole lors de la cérémonie d’ouverture.

Les dirigeants africains ont remercié la Chine d’avoir accueilli le Sommet de Beijing du FCSA, ont hautement apprécié la profonde amitié traditionnelle entre l’Afrique et la Chine et les résultats positifs obtenus depuis la création du FCSA, en particulier le Sommet de Beijing de 2018, et ont hautement apprécié les dix actions de partenariat proposées par le président Xi Jinping pour que la Chine et l’Afrique fassent avancer ensemble la modernisation. Ils ont déclaré que le FCSA n’est pas seulement une plate-forme efficace pour promouvoir le développement du partenariat Afrique-Chine, mais aussi un brillant exemple de coopération Sud-Sud. La coopération du FCSA est basée sur l’amitié, le respect et les avantages mutuels. La coopération de la Chine avec l’Afrique, sans conditions politiques, a grandement favorisé la connectivité et le développement économique et social des pays africains. Dans le contexte international complexe et turbulent actuel, l’approfondissement de la coopération avec la Chine est devenu un espoir encore plus grand pour les pays africains de parvenir à la sécurité, à la stabilité et au développement durable. L’Afrique et la Chine partagent des idéaux similaires. La partie africaine apprécie hautement et soutient pleinement la vision importante de la construction d’une communauté de destin pour l’humanité, ainsi que l’initiative « Ceinture et Route », l’initiative de développement mondial, l’initiative de sécurité mondiale et l’initiative de civilisation mondiale proposées par le président Xi Jinping. La partie africaine est disposée à travailler avec la Chine pour défendre conjointement les valeurs communes de l’humanité et à aider tous les pays à explorer une voie de modernisation adaptée à leurs conditions nationales. La partie africaine poursuit fermement la politique d’une seule Chine et soutient résolument tous les efforts déployés par le gouvernement chinois pour réaliser la réunification nationale. La partie africaine s’oppose résolument à l’ingérence des forces extérieures dans les affaires intérieures de la Chine sous prétexte de la question de Taiwan, des droits de l’homme et d’autres questions. La partie africaine félicite la Chine pour le succès de la troisième session plénière du 20e Comité central du PCC et estime que les efforts de la Chine pour approfondir davantage la réforme de manière globale afin de faire progresser la modernisation chinoise apporteront davantage d’opportunités de développement aux pays africains et aux autres pays du monde. La partie africaine est disposée à travailler avec la Chine pour continuer à défendre les cinq principes de coexistence pacifique et l’esprit d’amitié et de coopération sino-africains, mettre activement en œuvre les résultats du sommet, faire progresser conjointement l’industrialisation et la modernisation agricole, construire une communauté de destin Afrique-Chine à toute épreuve pour la nouvelle ère, et avancer conjointement vers un avenir brillant de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès.

Le sommet a adopté la Déclaration de Beijing sur la construction conjointe d’une communauté de destin Chine-Afrique à toute épreuve pour la nouvelle ère et le Forum sur la coopération Chine-Afrique – Plan d’action de Beijing (2025-2027).

Plus de 3 200 personnes venues du pays et de l’étranger ont assisté à la cérémonie d’ouverture, dont des chefs d’État et de gouvernement ainsi que des chefs de délégations des États membres africains du FCSA et des chefs d’organisations internationales et régionales.

Yin Li, Li Shulei, He Lifeng, Wang Xiaohong et d’autres étaient présents.

Wang Yi a présidé la cérémonie d’ouverture.

Fondé en 2000, le FCSA compte aujourd’hui 55 membres, dont la Chine, 53 pays africains ayant établi des relations diplomatiques avec la Chine et la Commission de l’Union africaine. Le thème du sommet est « Unir nos forces pour faire avancer la modernisation et bâtir une communauté de destin ». Après la cérémonie d’ouverture, quatre réunions de haut niveau auront lieu sur les thèmes de la gouvernance de l’État, de l’industrialisation et de la modernisation agricole, de la paix et de la sécurité, et de la coopération de haute qualité dans le cadre de l’initiative « Ceinture et Route ».