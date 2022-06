“Cinq milliards de dollars par mois”

Renforcer les sanctions contre Moscou

L’Ukraine en déroute dans l’Est

L’Ukraine peut compter sur l’Otan

“L’Ukraine peut compter sur nous aussi longtemps qu’il faudra”, a déclaré le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, lors du sommet de l’organisation à Madrid, alors que l’invasion russe est entrée dans son cinquième mois. Dans une déclaration commune, les dirigeants de l’Alliance atlantique s’engagent ainsi à “renforcer encore leur soutien politique et pratique” à l’Ukraine. Ils disent s’être mis d’accord avec Kiev sur un nouveau plan d’aide, qui doit en particulier “accélérer la livraison d’équipements militaires non létaux” et améliorer les défenses” ukrainiennes contre les cyber-attaques.

“L’épouvantable cruauté” russe

“L’épouvantable cruauté de la Russie provoque d’immenses souffrances humaines et des déplacements massifs, touchant de manière disproportionnée les femmes et les enfants. La Russie porte l’entière responsabilité de cette catastrophe humanitaire”, écrivent-ils dans le document. Ils somment Moscou de fournir un accès humanitaire “sans entrave” aux zones touchées et de retirer “immédiatement” ses troupes, et promettent d’oeuvrer pour poursuivre les responsables de crimes de guerre, “y compris les violences sexuelles liées au conflit”.