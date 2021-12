Mais malgré nos efforts, il faut reconnaître que la situation générale se dégrade pour les civils dans le centre. Alors que les jihadistes s’en prenaient jusqu’ici plutôt aux représentants de l’État, aux infrastructures et aux récoltes pour faire pression sur les villageois, la récente attaque contre le bus transportant des civils à Songho constitue une nouvelle étape vers l’horreur.

Dans ce contexte dégradé, le redéploiement des troupes françaises avec la fin de l’opération Barkhane représente-t-il une menace supplémentaire pour vos troupes ?

Cette évolution n’a pas forcément un impact direct sur les pertes enregistrées au sein de nos rangs. L’attaque de cette semaine, dans la région de Mopti, qui a couté la vie à sept Casques bleus, a eu lieu dans un secteur ou Barkhane n’est pas présent. Par contre, la fermeture des bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou enlève forcément une bulle de sécurité pour la Minusma, car la présence de Barkhane avait un effet dissuasif certain pour les jihadistes.

Dans le nord, nous conservons le soutien de l’armée française, qui, en cas de menace imminente et sérieuse, peut déployer un appui militaire opérationnel. Mais le délai d’intervention est forcément plus important du fait du redéploiement des troupes vers la zone des “trois frontières”, au centre, notamment en ce qui concerne les interventions terrestres. Ce redéploiement va forcément avoir des conséquences ; les tirs de mortiers indirects pourraient devenir plus fréquents en l’absence des patrouilles de Barkhane.

La fin de la mission Barkhane va occasionner pour nous un travail de sécurisation supplémentaire à effectif constant, puisque notre mandat a été renouvelé en juin sans augmentation. Notre défi aujourd’hui est de rendre notre force plus agile et réactive, notamment dans le déploiement d’hélicoptères de transport et d’attaque. Ce travail, engagé depuis 2019, vise à optimiser nos capacités pour mieux couvrir le territoire et continuer de soutenir les soldats maliens de la manière la plus efficace possible.