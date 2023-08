Accord pour la paix et la réconciliation : Le gouvernement invite les mouvements signataires à revenir à la table des négociations

Sans nul doute, le gouvernement est résolument engagé à relancer le processus de paix dans notre pays.

Hier, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Wagué, a, au nom du gouvernement, invité les «frères» des mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali à revenir à la table des négociations en vue de surmonter, par la voie du dialogue, les défis actuels dans le processus de paix.

Le gouvernement, a insisté le ministre Wagué, reste attaché à l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali ainsi qu’à l’Accord de cessez-le-feu du 23 mai 2014.

Kidal : L’armée neutralise plusieurs terroristes à Anéfis

Ce lundi 28 août 2023, aux environs de 14h et sur la base de renseignements précis, l’aviation des Forces armées maliennes (FAMa) a visé un regroupement de groupes armés terroristes (GAT) dans le secteur d’Anéfis (Région de Kidal), auteurs de plusieurs exactions contre les populations civiles et d’attaques contre nos forces. Selon la Direction de l’information et des relations publiques de l’Armée (Dirpa), ces GAT étaient en préparation d’attaques contre des positions FAMa. «Plusieurs combattants terroristes et 4 pick-up ont été neutralisés», a précisé la Dirpa, ajoutant que les évaluations sont en cours.

Madiba KEÏTA

