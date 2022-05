Après le lancement officiel des activités de la Semaine régionale, dans la soirée du vendredi 20 mai 2022, le ministre de la Jeunesse et des Sports… et sa délégation ont assistés à la riche soirée culturelle en compagnie de toutes les autorités politiques et administratives de la Région de Tombouctou, avec à sa tête le dynamique gouverneur, Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté.

Cette soirée de concours de poésie en faveur de la paix et de la cohésion sociale a enregistré la participation des différents cercles de la région, Niafunké, Diré, Gourma Rharous, Goundam et Tombouctou.

A la suite de toutes cette beauté culturelle exprimée à travers la musique, ces espoirs suscités à travers la poésie, en tant que premier jeune du Mali, le ministre de la Jeunesse a exprimé toute sa fierté à la vaillante jeunesse de Goundam et à tous les jeunes des différents cercles de Tombouctou.

Il a exprimé a remercié le gouverneur de région et l’ensemble de ses collaborateurs pour avoir rendu possible ces moments que beaucoup pensaient irréalisables.

Le ministre a rappelé à la jeunesse sa place dans le concert de la nation à travers les propos du Chef de l’Etat, le Président de la transition, le colonel Assimi Goïta qui a dédié la transition à la jeunesse.

Aussi, il a saisi l’occasion pour transmettre aux jeunes de Goundam, le message du président, Assimi Goita, qui l’a chargé de leur dire de rester mobilisés, de rester engagés et de garder l’espoir plus que jamais car ce sont eux le Mali d’aujourd’hui et de demain.

Ainsi, pour palier le problème de matériels de sonorisation et d’orchestre, le ministre a pris l’engagement de doter la jeunesse de Goundam des matériels de sonorisation d’une valeur de dix millions de nos fracs (10.000.000 F CFA).

Enfin, émerveillé par le talent des jeunes, le ministre M. Mossa Ag Attaher a déclaré que la prochaine édition (3è édition) se tiendra au mois de septembre2022 à Niafunké et séance tenante, il a engagé le Directeur national de la jeunesse à prendre des dispositions pour l’organisation.

Il a également promis d’aider les meilleurs qui ont participé au concours de poésie lors de cette deuxième édition à Goundam.

La soirée culturelle à tenu toutes ses promesses.

C.comMJS

