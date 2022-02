Dans l’affaire des logements sociaux truffés d’anomalies, le ministre de l’Urbanisme, Bréhima Kamena risque de perdre son fauteuil.

La liste définitive des bénéficiaires de la 2ème tranche des 12 566 logements sociaux de Bamako, a été publiée en fin de semaine dernière par la Commission d’attribution. Dès la publication des noms, des internautes ont découvert parmi les bénéficiaires, le nom d’une fille du Premier ministre, Choguel Kokala Maiga, d’anciens ministres, de plusieurs membres du M5… Cela a occasionné un grand tollé au sein de l’opinion publique malienne. Pour de nombreux maliens, cette façon de faire est contraire à l’esprit du nouveau Mali prôné par les Maliens. Favoritisme, clientélisme ont été mis en avant par des membres de la Commission d’attribution des logements sociaux sur ordre de qui ?

Premier à être concerné, le ministre de l’Urbanisme, a sorti un communiqué pour suspendre la procédure d’attribution des logements sociaux afin de procéder aux vérifications nécessaires et dissous la Commission.

Selon nos informations, le président Assimi Goita a exigé l’ouverture d’une enquête dans les meilleurs délais. Après quoi, les sanctions suivront en fonction du niveau d’implication des uns et des autres. Mais en attendant tout à porte à croire que le ministre de l’Urbanisme, Bréhima Kemena ne sera pas épargné par les sanctions. Premier responsable du département, l’homme devrait s’assurer que la liste n’est entachée d’aucune anomalie pouvant créer le « désordre », la méfiance des populations vis-à-vis du chef de l’Etat. L’attitude de la Commission de distribution des logements et par ricochet celle du ministre Kamena ne sont-elles pas de nature à ternir l’image des autorités ?

Le plus surprenant dans cette sale affaire est que la Commission a retenu le nom de la fille du PM et ceux des personnalités connues pour vouloir changer les « anciennes pratiques ». La question qui taraude les esprits est qui du Premier ministre Choguel Maiga, du ministre de l’Urbanisme ou des membres de la Commission de distribution a volontairement retenu les noms de leurs protégés et créer une crise de méfiance entre le Président Assimi et ses compatriotes ?

Mohamed Keita

