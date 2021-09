Logements sociaux : 5636 clés remises aux bénéficiaires hier

Les 1ère et 2ème tranches du programme des 12.566 logements sociaux de Bamako officiellement remises aux bénéficiaires, hier lundi 20 septembre à N’Tabacoro. Le Président de la Transition Assimi Goita a présidé la cérémonie, avant de remettre une clé à une des bénéficiaires et inaugurer le monument consacré à ce programme.

Initié par le Président démocratiquement élu Ibrahim Boubacar Keita en 2015, le programme le plus ambitieux de construction des logements sociaux au Mali livre 5636 logements aux citoyens, déjà finis.

La remise officielle des clés des 1ere et 2eme tranches de ce programme des 12.566 logements sociaux fut une importante cérémonie, hier lundi 20 septembre 2021 à N’Tabacoro. Elle a mobilisé les bénéficiaires, les habitants du village de Tabacoro (Commune de Kalaban Coro), les autorités politiques et administratives, les leaders coutumiers et religieux, les services de l’urbanisme, des domaines et de l’habitat.

Symboliquement, quatre bénéficiaires ont reçu leurs clés (deux femmes et deux hommes), respectivement des mains du ministre de l’urbanisme, des domaines et de l’habitat, Bréhima Kaména, du Président du CNT, Colonel Malick Diaw, du Premier ministre Choguel Kokalla Maiga et du Président de la Transition Assimi Goita.

Sourire aux lèvres, les quatre bénéficiaires qui ont officiellement reçu leurs clés étaient visiblement contents. Celle qui a reçu la leur des mains du Président de la Transition Assimi Goita, à savoir Mme Baye Hadé Touré n’a pas caché sa joie. « Je suis heureuse d’être parmi tant d’autres bénéficiaires, retenue pour recevoir ma clé des mains du Président de la Transition. Je souhaite bonne chance pour les autres demandeurs et exhorte les autorités à beaucoup travailler afin que le maximum des maliens puissent en bénéficier comme moi », a déclaré Mme Baye Hadé Touré.

Les difficultés

Aussi, elle a invité les autorités à travailler à mettre ces maisons déjà attribuées dans les bonnes conditions d’habitation. Pour elle, les difficultés liées à l’absence d’écoles, de centre de santé et la sécurité préoccupent amplement les habitants des logements sociaux à Tabacoro. Une raison, pour elle, d’exhorter, encore, le Président Assimi Goita, à prêter une oreille attentive.

Se réjouissant fortement de la présente cérémonie, le maire de Kalaban Coro a exprimé la joie qui anime les habitants du village de N’Tabacoro, qui accueille leurs frères maliens dans le cadre des logements sociaux.

« Nous, populations de Kalaban Coro, sommes honorés de vous recevoir. Nous vous souhaitons la bienvenue pour la remise des clés des 1ere et 2eme tranches du programme des 12.566 logements sociaux de Bamako », affirme le maire de Kalaban Coro, puis il ajoute. « La politique des logements sociaux permet de donner la tranquillité et la guetté à de nombreux chefs de famille, fatigués de la location ».

Pour le ministre Brehima Kamena, cette cérémonie de remise des clés, au-delà de son caractère solennel, revêt un caractère social. La politique des logements sociaux, selon lui, consacre la volonté des autorités du pays à faire loger les citoyens dans les meilleures conditions et à un prix abordable.

24.696 dossiers des demandeurs

Suivant ses explications, il y a une forte demande de logements. Seulement, pour la 1ere tranche, le ministre a fait savoir que la commission d’attribution a réceptionné 24.696 dossiers des demandeurs. Sur lesquels, il y a eu 3743 bénéficiaires en 2019. Le restant de ces dossiers a été reconduit pour la 2eme tranche dont la liste des bénéficiaires est attendue dans un bref délai, assure le ministre Kamena.

La publication de la liste de la 2eme tranche est une demande des associations des demandeurs et bénéficiaires des logements sociaux, vu le besoin ardent dans ce sens-là, souligne le ministre, assurant que les critères de sélection ont été tels que définis par la commission d’attribution. Il s’agit de la situation matrimoniale, l’âge du postulant, le nombre des enfants, le handicap…

Le ministre Kamena est revenu aussi dans son discours sur la situation de l’Office Malien de l’Habitat(OMH), lequel traverse un moment difficile.

Pour relancer cette structure, le ministre dit avoir engagé des discussions avec son collègue de l’économie et des finances. On le rappelle que le financement de la construction des logements sociaux est assuré par le budget d’Etat. Une situation extrêmement difficile à tenir, selon le ministre. C’est pourquoi, et pour apporter une solution à cette préoccupation des réflexions sont engagées autour d’un mode de financement, notamment le mécanisme du prêt acquéreur.

5636 de types F3 et F4

Il faut noter que cette remise de la 1ere et 2eme tranches du programme des 12.566 logements a concerné 5636 de types F3 et F4. La durée du contrat est de 25 ans.

« Nous invitons les bénéficiaires au respect de la convention », a dit le ministre Kamena.

Rappelons que la pose de la première pierre de ces maisons attribuées avait eu lieu en 2015 par le Premier ministre Modibo Keita, présentant le Président de la République Ibrahim Boubacar Keita. C’était à N’Tabaoro après la remise des clés des 1552 logements sociaux aux bénéficiaires, plus 500 autres ajoutés. En tout, la remise en 2015 a concerné 2052 logements dont une trentaine pour l’équipe cadette de basketball, victorieuse de la Can U-17. Elles ont reçu aussi les tablettes Ipad promises par le chef de l’Etat, à l’époque.

Le Premier ministre Modibo Keita d’alors, après cette remise avait procédé à la pose de la première pierre des 20 000 logements sociaux. Ce projet a coûté près de 300 milliards de F CFA. Aussi, à travers le pays, la construction de 500 logements sociaux pour un montant de 4 milliards de F CFA avait été parallèlement lancée.

Il faut dire que la politique des logements sociaux au Mali, figure en bonne place parmi les axes prioritaires des autorités de la transition.

La remise des clés pour cette 1ere et 2eme tranches va permettre de donner le sourire large à des centaines de Maliens qui vivaient depuis des années l’environnement de la location.

Ousmane Morba

