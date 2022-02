L’ambassadeur d’Algérie au Mali a signé un partenariat avec l’Hôtel de ville de Bamako qui permettra de renforcer les relations entre les deux pays sahéliens. Un partenariat salué et profitable pour ces deux pays.

Le Mali et l’Algérie ont toujours entretenu de bonnes relations. Une coopération fructueuse pour le Sahel. Le Mali s’est battu sur le front à la guerre de libération nationale d’Algérie et lui a offert son pays comme base arrière pendant cette guerre.

L’ambassadeur algérien El-Haouès Riache a déclaré ses attentes sur ce partenariat et sa satisfaction vis-à-vis des nombreuses coopérations accomplies avec le Mali. « Nous avons abordé la coopération que les deux pays entretiennent, surtout des relations d’amitié, de bon voisinage de solidarité et des perspectives de coopération. Nous souhaitons un raffermissement des relations entre les deux pays, un renforcement de coopérations économiques, de coopération entre les sociétés civiles, mais aussi la coopération institutionnelle entre les villes de Bamako et d’Alger », a déclaré SEM Riache.

« Il s’agit de relations mutuellement bénéfiques. Nous avons beaucoup à partager sans compter le nombre de domaines de coopération et d’opportunités. La volonté est forte de part et d’autre de travailler ensemble, de s’accompagner mutuellement sur la voie du développement, de la prospérité et du bien-être pour nos populations respectives», a-t-il ajouté.

Le maire du district de Bamako, Adama Sangaré était plus qu’heureux de ce nouveau partenariat qui liera le Mali et l’Algérie encore plus ainsi que les relations historiques que ces deux pays frères entretiennent.

« Nous ne pouvons que témoigner notre reconnaissance à l’Algérie en ce moment particulièrement difficile pour notre pays. Donc pour notre capitale quand nous avons eu le privilège de recevoir un illustre hôte du genre. Je pense sincèrement que nous pouvons espérer. Le partenariat entre le Mali et l’Algérie a toujours été bénéfique. Mes attentes vis-à-vis de ce partenariat est de raffermir davantage, faire en sorte que cette histoire à laquelle nous assistons soit davantage appuyée. L’Algérie est un pays frère qui vient d’envoyer 4 avions remplis de produits de première nécessité, médicaments, vaccins, etc.».

Le 19 février 2022, correspondant au 61e anniversaire de la reconnaissance officielle de l’Algérie par la République du Mali, l’occasion a été choisie pour une table ronde.

Oumou Fofana

Commentaires via Facebook :