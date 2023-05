En prélude à la 2ème édition du festival des boissons su 19 au 21 mai à Bamako, ses organisateurs ont animé une conférence de presse. C’était le jeudi 11 mai au Parc national.

Organisé par Icône 360 et l’agence de communication Impact Media Conseil en partenariat avec le Parc National, le festival des boissons (Minni’Fèn) consiste à valoriser un évènement culturel et économique dans le secteur des boissons. Plus de 30 000 festivaliers sont attendus au cours de cette 2e édition, qui aura lieu du 19 au 21 mai. « Ce rendez-vous des amateurs de boissons du Mali est devenu le reflet vivant de tous les maillons de l’industrie des boissons et rassemble en un seul lieu les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, consommateurs dans une ambiance totalement festive et conviviale », a rappelé Alimatou Cissé Diassana, membre d’Icone 360.

Au programme de cette 2e édition : des divertissements avec la Ruelle des jeux Minni Fen, un stand photo, le village des enfants pour les plus petits, une tombola, etc. « Feront partir des concepts, des conseils santé, ma boisson adaptée, ou encore consommer mieux avec Ma conso responsable, de quoi profiter du week-end en famille au Parc national ». De quoi profiter du week-end en famille au Par national, a expliqué Boubacar Camara de l’Impact média communication.

A l’en croire, plusieurs mini-restaurants et food truck seront installés pour permettre à chacun des festivaliers de se restaurer. « D’autres surprises sont à découvrir sur les stands des grandes marques de boissons Mali mais aussi sur ceux des startups et du Marché des terroirs », a-t-il ajouté.

Outre Alimatou Cissé Diassana et Boubacar Camara, la conférence de presse s’est déroulée en présence de la directrice marketing du Parc National, Assitan Diagon et du représentant de la direction générale de l’industrie du Mali, Mamadou Konaté et du représentant de la Bramali, Isaac Coulibaly.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

