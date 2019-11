Dans un communiqué, le Conseil supérieur de la diaspora malienne en Guinée Conakry s’est prononcé sur l’éviction de Moussa Diakité. Le nouveau président de cette structure, Seydou Cissé, indiqué dans ce document signé de lui-même que la révocation de l’ancien président est intervenue, depuis le 4 novembre 2017, et informe en même temps les partenaires nationaux et Internationaux du CSDM que Moussa Diakité résidant à Conakry, a perdu ses droits au CSDM, en raison de fautes graves. Lesquelles ont conduit les membres du CSDM Guinée à signifier son éviction et ne fait plus légalement partie de cette faitière de la diaspora malienne. Maliweb.net vous propose en photo l’intégralité du communiqué de presse du CSDM Guinée Conakry

Commentaires via Facebook :