Depuis son arrivée à la tête du département des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, le ministre Alhamdou Ag Ilyène multiplie les initiatives pour accompagner nos compatriotes vivant à l’étranger et soulager singulièrement ceux qui sont en situation de détresse ou d’urgence. Cela, conformément à la vision clairement affichée des plus hautes autorités du pays de protéger l’ensemble des Maliens partout où ils se trouvent.



C’est dans cette dynamique que durant les neuf derniers mois, le département en charge des Maliens établis à l’extérieur a entrepris d’énormes actions salvatrices au profit de nos compatriotes de l’extérieur. Ce, dans le but de contribuer à la réalisation d’une migration sûre, ordonnée et régulière, gage d’un développement socio-économique durable pour les pays de départ, de transit et d’accueil des migrants. Ainsi, ces importantes activités ont porté, entre autres, sur l’assistance aux Maliens établis à l’extérieur, la réalisation d’études, l’appui aux initiatives de la diaspora et l’organisation de grandes rencontres.

Pendant la période de référence, l’assistance aux Maliens établis à l’extérieur a porté sur les actions relatives à l’organisation d’opérations de rapatriements massifs et volontaires de nos compatriotes en situation de détresse et de missions d’assistance dans les pays de forte concentration de Maliens. Ainsi, du 1er septembre 2021 au 22 août dernier, 5.985 migrants maliens de retour ont été assistés par l’État et ses partenaires dont l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), à travers des opérations de rapatriements d’urgence. Ces migrants viennent en majorité de la Libye et d’Algérie via le Niger.

Dans le cadre de la gestion de la crise ukrainienne, le département a reçu un mandat de délégation de 75 millions de nos francs à titre d’appui pour l’hébergement, le transport, la restauration et le rapatriement. Cet appui a permis d’assister une quarantaine de compatriotes ayant fui l’Ukraine suite à l’éclatement de la guerre de la Russie, via les ambassades de leurs pays d’accueil, telles que la Türkiye, l’Allemagne, la France, etc…

D’autre part, dans le cadre de la gestion des arriérés de paiement des hôtels qui ont hébergé en 2020 les compatriotes de retour pendant la crise de la Covid-19, le département a effectué un paiement d’environ 1,8 milliard de Fcfa en 2021. Sur ce montant, 1,6 milliard de Fcfa a fait l’objet de mandatement du Trésor public au titre des paiements directs. La somme d’un peu plus de 252 millions Fcfa a été payée aux hôtels concernés, au titre de paiement par espèce.

16.000 DEMANDES DE CORRECTIONS NINA-En ce qui concerne l’épineuse question de la carte Nina (Numéro d’identification nationale), le ministère des Maliens établis à l’extérieur a reçu plus de 16.000 demandes de corrections Nina sur lesquelles 482 corrigées à ce jour, et les efforts se poursuivent sans relâche. Dans le cadre de l’insertion socioéconomique des migrants de retour, le département, avec l’appui du budget d’État et des partenaires internationaux, a accompagné 5.000 migrants de retour à travers des projets, depuis janvier 2022.



Sur ce registre, des efforts remarquables ont été déployés à travers le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion des migrations à Bamako, Kayes et Sikasso, du 4 au 16 septembre 2021. À ce sujet, trois sessions de formation ont eu lieu dans chacune des zones à l’intention de 180 structures impliquées dans la gestion des migrations sur les enjeux migratoires actuels et la politique de l’État en matière de migration, avec l’appui de l’Union européenne (UE).

En outre, une série d’ateliers ont été organisés à Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et à Bamako sur la migration et le développement et le partage du nouveau plan d’actions de la Politique national de migration (Ponam) auprès des parties prenantes de mars à mai 2022. Ces formations ont permis de renforcer les capacités de 120 cadres des structures techniques, des collectivités et des organisations de la société civile, avec le soutien du projet Action de coopération sud-sud.

Il y a eu notamment l’organisation de la conférence régionale de Gao du 14 au 17 mai 2022 sur le partage du deuxième rapport de mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières avec les acteurs concernés par la migration, les avancées significatives du Mali dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Elle a été l’occasion pour le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine de partager la vision des plus hautes autorités de l’État sur les questions migratoires et à l’endroit de notre diaspora. Cette conférence a été organisée en partenariat avec l’OIM.

SOUTIEN À LA DIASPORA-Sur le volet soutien aux initiatives de la diaspora, il faut noter le lancement de l’initiative Appel à Projet Diaspora (APD n°4), dans le cadre du projet : Appui aux investissements de la diaspora malienne dans les régions d’origine et financé par l’Union européenne et l’Agence française de développement (AFD). Depuis lors, 10 projets de développement local portés par la diaspora ont été financés dans le cadre de cette initiative. Ces projets sont totalement réalisés à la date d’aujourd’hui.

Il s’agit de deux adductions d’eau, l’aménagement de deux périmètres maraîchers, trois centres de santé et six étangs piscicoles. S’y ajoutent 15 nouveaux projets pour un montant de plus de 359 millions de Fcfa en cours de réalisation, et l’accompagnement de 50 jeunes entrepreneurs (identifiés depuis la France) dans des projets innovants, avec la mise à disposition d’un fonds d’amorçage de 9,1 millions Fcfa non remboursable pour les 20 meilleures entreprises. Il faut noter que les 100 entrepreneurs ont été encadrés par des incubateurs maliens.

Par rapport aux grandes rencontres, le département a tenu avec brio, du 21 au 23 décembre passé, l’édition 2021 de la Journée internationale des migrants (JIM) délocalisée à Ségou, sous la présidence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, et qui a vu la participation de l’ensemble des acteurs concernés par les questions migratoires. Mais aussi, l’organisation du forum maroco-malien sur l’investissement productif et la mobilisation des compétences des diasporas, du 17 au 19 mars 2022 à Bamako etc…

