Dans le cadre la mission d’élaboration du recueil annuel 2022, des attentes, des besoins et des problèmes de nos compatriotes établis à l’extérieur, une délégation du Conseil économique, social et culturel, conduite par son Président, M. Yacouba KATILE séjourne aux Etats- Unis d’Amérique depuis le 09 avril dernier . Elle a rencontré le dimanche 10 avril, dans les locaux de l’Ambassade du Mali à Washington la forte communauté malienne de Virginie, du Maryland et du Delaware. C’était en présence des autorités diplomatiques de ladite juridiction.

Aux termes des dispositions de l’article 107 de la Constitution : « Le Conseil économique, social et culturel collecte, rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l’attention du Président de la République, du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions ». C’est dans le cadre de l’exécution de cette mission constitutionnelle que des délégations du CESC ont sillonné l’ensemble des régions administratives du Mali, du 14 au 28 mars dernier.

La deuxième phase est consacrée aux pays qui regorgent une forte concentration de nos compatriotes. Pour la toute première fois, les Etats- Unis d’Amérique reçoivent la mission d’élaboration du recueil des attentes, besoins et problèmes. La délégation conduite par le Chef de l’Institution, M. Yacouba KATILE couvrira Washington, Philadelphie, Atlanta et New York.

C’est Washington qui a constitué la première étape de la mission du CESC où les communautés maliennes de Virginie, du Maryland, et du Delaware se sont retrouvées.

Les échanges se sont déroulés dans une atmosphère bon enfant. Dans son intervention liminaire, le Président du CESC a tenu à présenter de façon succincte les missions assignées à son institution par le constituant, dont la mission d’élaboration du recueil. M. KATILE a aussi fait un large tour d’horizon des questions relatives à l’évolution de la situation socio-politique du Mali. Il n’a pas manqué de mettre l’accent sur le rôle capital que peut jouer la diaspora malienne dans le processus de la refondation de notre pays. Comme préoccupations évoquées on peut retenir entre autres : l’absence de Banque pour la diaspora, les difficultés relatives au rapatriement de Corps et au regroupement familial.

La délégation est attendue à Philadelphie le 12 avril 2022 pour le même exercice.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller à la Communication CESC

