L’hôtel Radisson Blu de Bamako a abrité les 22 et 23 mars 2019, la 15ème session ordinaire du conseil d’administration du Haut conseil des maliens de l’extérieur (HCME) et la conférence extraordinaire du HCME. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le ministre des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine, Yaya Sangaré, parrain de l’événement, en présence du président du HCME, Habib Sylla, de l’ambassadeur du Mali au Burkina Faso, Amadou Soulalé et d’autres personnalités. Au cours de la cérémonie d’ouverture, le ministre Yaya Sangaré a souhaité la nécessité de combattre la migration irrégulière qui constitue un fléau pour le Mali.

Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour du conseil d’administration dont la lecture et l’adoption du rapport financier au 31/12/2018. Après les mots de bienvenue du Réseau des communicateurs traditionnels du Mali (Recotrad) et ceux du maire de la commune IV du district de Bamako, le président du Haut conseil des maliens de l’extérieur (HCME), Habib Sylla a fait savoir que l’année 2018 a été marquée par des évènements importants pour les Maliens établis à l’extérieur dont l’inauguration du siège de la maison des maliens de l’extérieur le 15 mars 2018. Cependant, il dira que l’année 2018 a été aussi marquée par des évènements moins heureux pour les Maliens établis à l’extérieur, avec le retour massif de certains de nos compatriotes en provenance de la Libye, de l’Algérie, de l’Arabie Saoudite et de l’Angola. « Le HCME tiendra en 2020 sa 7ème Conférence Ordinaire qui sera l’occasion de faire le bilan des cinq années écoulées (2015-2020), mais aussi de renouveler les mandats. Les présentes assises auront donc comme thème principal : le haut conseil des maliens de l’extérieur face aux nouveaux défis de la migration et des reformes institutionnelles», a-t-il conclu. Quant au ministre des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine, Yaya Sangaré, parrain de l’événement, il a mis l’accent sur les défis actuels de la migration et les réponses proposées par le Gouvernement de la République du Mali pour une meilleure gestion du phénomène. Avant de signaler que la diaspora contribue significativement dans la transformation de l’économie malienne. « Pour favoriser l’accueil de nos compatriotes qui arrivent après avoir connu des parcours migratoires périlleux, le Gouvernement a construit la Cité d’Accueil des Maliens de l’Extérieur à hauteur d’environ un Milliard de FCFA, financé entièrement sur Budget national. La Cité est opérationnelle depuis le 15 mars 2018 et plus de 6.000 maliens y ont déjà séjourné. Il convient de noter également que cette cité abrite le siège du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur. Toutes ces actions du Gouvernement attestent de l’importance accordée par les plus Hautes Autorités de notre pays aux Maliens de l’Extérieur », a déclaré le ministre Yaya Sangaré. A l’en croire, le Mali considère la migration comme un phénomène positif et un facteur de développement, mais pour être profitable à tous, dit-il, elle doit impérativement être organisée. « C’est pourquoi, nous demandons à la diaspora de conjuguer ses efforts avec ceux du Gouvernement pour combattre la migration irrégulière qui constitue un fléau pour le Mali. Nous devrons ensemble créer des conditions favorables sur place afin de permettre aux jeunes d’espérer et de rester. Nous nous inscrivons dans un partenariat dynamique et innovant avec la diaspora pour une meilleure gouvernance du phénomène migratoire », a souligné le ministre. Selon lui, les défis sont nombreux dans le domaine de la migration. A cet effet, il a appelé les Maliens de l’Extérieur à l’unité et à la cohésion.

A.S

