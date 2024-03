On aurait pu croire à un canular, mais nous ne sommes pas encore en avril. Ce dimanche 3 mars, le rappeur Mylmo de son vrai nom Mahamadou Soumbounou a posté un message pour ses fans « les Safazy ». Le message intitulé « Lettre de Démission » annonce un changement radical dans sa musique. Les réactions de soutien se sont multipliées sur les réseaux sociaux.

« Désolé de vous annoncer que ceci (ndlr, ce message) marque un terme à tout ce qui concerne Mali Ko (problèmes politiques maliens) dans ma musique », a écrit le chanteur compositeur sur son compte Meta. Pour la « tranquillité » de sa famille et de ses proches, l’artiste indique qu’il ne répondra à « aucune question qui va dans ce sens ».

« Eh bien, ça y est, vous avez réussi. Je suis fatigué des injures de père et mère, je suis fatigué d’inquiéter ma famille et mes amis », confesse l’artiste à ses détracteurs. « Je ne mérite pas toutes ces injures des petites personnes parce que je suis pas du même avis qu’eux », a ajouté l’artiste qui définit sa musique comme étant du « rap conscient », appelé « rap engagé », ailleurs.

« Je vais continuer à chanter la vie, la mort, à éduquer à travers ma musique », rassure Mylmo. A ses « Safazy », l’artiste « demande pardon ». Des fans parfois contraints à la «bagarre avec des gens à cause de moi ».

Mylmo a émergé sur la scène musicale en 2007. Les paroles de ses chansons appellent à l’éveil du peuple. Pour lui, « le rappeur doit porter la voix des sans voix, et non faire la promotion de la délinquance ». Dans un single intitulé « 2e lettre Assimi » sorti il y a six mois, le rappeur retrace la genèse des crises sociopolitiques au Mali et indique que le “Mali Kura” d’Assimi s’en ira un jour sans le Mali qui est éternel.

Les réactions…

Après l’annonce de Mylmo, le premier message de soutien est venu du rappeur Master Soumy. « Tout mon soutien à mon frère Mylmo N-Sahel », écrit-il. Et d’indiquer : « Ce pays est le tien et aujourd’hui il a besoin des gens comme toi, comme nous. N’en déplaise aux petits sous-fifres de la République et aux prétendus nouveaux patriotes 2.0 ». Master Soumy comprend et accepte la décision de Mymo ». Cependant, il lui a rappelé la noblesse de son combat, combat qui leur a valu à tous les deux d’être décorés en mai 2017 Médaillé du Mérite national.

Directeur de Publication du site « Notre Nation », le journaliste culturel Assan Koné, a lui aussi apporté son « soutien total » à Mylmo. « Il faut respecter la liberté de création artistique. Mylmo est un artiste de talent. Il a étudié pour être artiste. Et, doit avoir la liberté de faire son travail », a tranché Assan Koné.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

