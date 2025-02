Après un mois d’incubation, les lauréats d’Orange Talents Music sont sortis du Doni Blon (case du savoir) avec un opus intitulé “Anw Ka Mali”. Une œuvre collective et exclusive de neuf jeunes artistes célébrant la diversité musicale malienne. La chanson a été officiellement présentée le jeudi 30 janvier 2025 au public en attendant le départ de la caravane Orange Music Talents devant sillonner tout le pays après le mois de ramadan.

Sélectionnés à travers tout le pays, les neufs talents d’Orange Music ont été coachés pendant plusieurs jours à Bamako. Dans le Doni Blon, ils ont bénéficié d’une formation complète de chant, danse, théâtre et d’expression scénique de la part d’experts de renom locaux à l’image d’Idrissa Traoré (professeur de musique), Massambou Wélé Diallo (professeur de voix), Moussa Mariko (professeur de musique) et Dramane Sidibé (chorégraphe). Le tout, sous la supervision de Cheick Tidiane Seck (directeur artistique) et Abdoulaye Diombana (coordinateur général).

Ces neuf jeunes sont : Boy Gang Nafama (Mopti), Soïba Coulibaly (Koulikoro), Der One Massakai (Mopti), Niaréla Papou (Bamako), Bourama Coulibaly (Koulikoro), Yakané Saye (Bamako), Doulka Sorcier (Sikasso), Oumar Baba Konaté (Ségou) et Alking Hakilima (Kayes).

Aux dires des responsables du projet Orange Talents Music, l’idée créatrice est de fédérer toutes les diversités musicales maliennes, toutes les ethnies du Mali afin qu’elles unissent leurs voix pour rendre hommage à leur essentiel commun qu’est le Mali au travers d’une chanson collective intitulée Anw Ka Mali. “En lançant Orange Music Talents, Orange-Mali vient une fois de plus renforcer sa position de leader et de premier partenaire de la culture à travers une activité fédératrice qui placera la marque Orange au plus près de ses clients et des populations maliennes. En soutenant les artistes locaux, Orange-Mali contribue à la dynamisation de la scène musicale malienne encourageant la créativité et offrant des opportunités aux jeunes talents de se faire connaitre”, a indiqué le directeur général adjoint.

Toujours selon Fatogoma Aristide Sanou, depuis sa création, Orange-Mali a fait du développement de la culture un axe prioritaire : “C’est ainsi que nous continuons à consolider notre action de promotion de la culture dans le but d’appuyer l’économie locale et d’aider à la sauvegarde de l’immense et riche patrimoine malien. Car toutes ces actions menées par Orange-Mali dans le monde de la culture contribue plus généralement à la promotion du Mali par une valorisation du patrimoine artistique et culturel”.

Représentant le ministère de la culture, Fadimata Walet Aghatan a rassuré de l’engagement du département de tutelle à soutenir le projet. “Le ministre est fier de parrainer la cérémonie. Avec Orange Music Talents, nous assistions à la célébration de notre richesse musicale, de cette diversité qui fait la force du Mali. A travers ce projet, Orange s’engage aux côtés des artistes et des jeunes talents de toutes les régions du pays à offrir une plateforme d’expression, de rencontre, mais aussi de découverte. La musique a été toujours un vecteur d’unité et de cohésion sociale. Un langage universel qui dépasse les clivages et rapproche les cœurs. L’initiative Anw Ka Mali, portée par de belles voix du pays, illustre parfaitement cette vocation fédératrice de la musique malienne”.

Après la sortie officielle de la chanson Anw Ka Mali, une caravane sera organisée à travers tout le pays avec les neuf jeunes artistes auteurs de cette œuvre musicale. “Cette caravane sera un symbole de partage et d’unité mettant en avant la diversité et la vitalité de notre pays. Je tiens à saluer Orange-Mali pour cet engagement fort en faveur de la culture et de la jeunesse. Ce partenariat entre le secteur privé et le monde de la culture est essentiel pour accompagner nos artistes et assurer la transmission et la valorisation de notre patrimoine musical. Je voudrais réaffirmer le soutien total du ministère de la culture à cette initiative. Que cette caravane soit un succès éclatant et révèle les talents de demain”, a ajouté Fadimata Walet Aghatan.

Alassane Cissouma

Commentaires via Facebook :