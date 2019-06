Sidiki Diabaté annonce un méga concert le lendemain de la fête de tabaski. L’information a été donnée, ce mercredi soir, au cours d’une conférence de presse à l’Hôtel Radisson. L’occasion pour l’organisateur du concert, FL Africa de donner des détails sur l’évènement musical dit «de l’année».

Maliweb.net – Le Stade du 26-mars. Sidiki Diabaté s’est donné pour mission de relever le défi de cette enceinte mythique: un concert live, le lendemain de la fête de Tabaski. Pour atteindre son objectif, l’artiste a fait appel au roi de l’évènementiel Kissima Touré, PDG de FL Africa. «Nous avons l’habitude des grandes salles Bercy, Zénith…. Nous allons offrir au public malien les mêmes conditions que dans ces grandes salles, avec les mêmes gadgets», promet Kissima Touré, organisateur principal de l’évènement.

«Ce n’est pas un concert pour Sidiki, c’est un concert pour le Mali», affirme l’artiste en rappelant le thème de l’évènement « Paix et réconciliation». Il ne s’agit non plus d’un concert en réaction au concert d’Iba One, au lendemain de la fête de Ramadan. Ce dernier, on se souvient avait réussi à faire, pour la deuxième fois, le plein ce stade redouté par beaucoup d’artistes. «Eh ! Iba, si tu m’entends, passe au lendemain de la fête, nous allons danser ensembles», rigole l’artiste, en réponse à la question d’un journaliste.

Selon Sidiki Diabaté, la paix et la réconciliation, c’est aussi donné une autre image de notre pays. L’image misérabiliste de notre pays véhiculée par les médias doit être combattue par des initiatives de rassemblement, d’espoir. Quant aux tickets d’entrée au concert, les prix seront fixés plus tard. Il n’est pas exclu, explique l’organisateur, que le concert soit gratuit, à condition que les sponsors supportent le coût de l’organisation.

Mamadou TOGOLA /maliweb.net

