Intégrité territoriale du Mali : Le Colonel Assimi Goïta promet une reconquête totale

Dans son message à la nation (le premier de la 4e République) prononcé jeudi dernier (21 septembre 2023) à l’occasion du 63e discours d’indépendance du Mali, le Colonel Assimi Goïta a fait un large tour des défis auxquels le pays fait face, notamment la lutte contre le terrorisme et le reconquête de l’intégrité totale du territoire. Ce qui a nécessité le changement de l’option stratégique afin d’assurer la montée en puissance de notre outil de défense. Le président Goïta s’est notamment appesanti sur les réformes en cours et indispensables à la refondation de l’Etat. Des efforts qui imposent des sacrifices énormes aux Maliens éprouvés par le coût de la vie. Mais, le chef de l’Etat a donné l’assurance que son gouvernement est pied d’œuvre pour les soulager.

«La situation sécuritaire est certes tendue, mais le Mali va recouvrer sa souveraineté sur l’ensemble du territoire national et apporter les services sociaux de base à nos populations» ! C’est ce que le Colonel Assimi Goïta a confié à la presse après le défilé militaire marquant la célébration du 63e anniversaire de l’indépendance du Mali. La veille, le Chef de l’Etat avait commencé son message à la nation en rappelant que, depuis la rectification de la transition et la tenue des Assises nationales de la refondation (ANR), «notre pays a engagé de grands chantiers de réformes répondant ainsi aux préoccupations soulevées par le peuple dans les domaines de la sécurité, de la gouvernance de l’Etat, de la justice et du développement socioéconomique».

Le président Assimi Goïta a indiqué qu’avec la nouvelle dynamique, consécutive au retrait de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et les opérations militaires en cours, «le Mali recouvrera sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire». Ainsi, a-t-il promis, «le gouvernement va veiller au redéploiement effectif des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’au retour des services sociaux de base sur l’ensemble du territoire national». Dans son message à la nation, le président Goïta a expliqué les raisons du changement de la stratégie de défense de son pays.

«Après dix ans de présence militaire sur notre sol, nous avons compris que la logique était plutôt d’entretenir l’insécurité et de nous maintenir dans la dépendance. C’est la raison fondamentale pour laquelle le peuple malien a décidé de prendre en main sa sécurité», a-t-il indiqué. «Ayant pris conscience que la survie de notre État dépendait de la question sécuritaire, les autorités de la transition ont opéré des choix stratégiques majeurs qui ont permis l’amélioration de nos capacités opérationnelles et la montée en puissance de l’armée», a indiqué le colonel Goïta.

Une mutation en profondeur de l’outil de défense pour faire face aux nouvelles menaces

«Suivant notre nouvelle vision de l’outil de défense, celui-ci a connu une mutation en profondeur, d’où un changement radical de mode opératoire dans la lutte contre les Groupes armés terroristes (GAT) dont les actions perfides ne consistent, de nos jours, qu’à s’attaquer aux populations civiles innocentes en guise de représailles des lourdes pertes que leur infligent les Forces de défense et de sécurité», a précisé le président de transition malien.

«La nouvelle politique de défense intègre les citoyens dans un système plus adapté aux conditions d’un pays faisant face à des menaces sécuritaires multiformes…», a poursuivi le colonel Assimi Goïta. Il a aussi déclaré dans son message que «les attaques dirigées contre les populations civiles de même que celles contre les FAMa ne resteront pas impunies. A ce jour, une enquête est déjà ouverte par la justice malienne».

Dans son discours à la nation, le Colonel Assimi Goïta a salué «la résilience du peuple malien qui consent d’énormes sacrifices pour que nous puissions atteindre nos objectifs de développement et de reconquête de notre souveraineté». C’est aussi le lieu, a-t-il indiqué, de réaffirmer aux FAMa «la reconnaissance de la nation et la confiance de la hiérarchie militaire pour leur engagement constant dans la défense opérationnelle du territoire et la préservation de notre souveraineté». Et d’assurer, «le gouvernement est à pied d’œuvre pour résoudre les problèmes liés à l’approvisionnement de la population en denrées de première nécessité et à la fourniture des services sociaux».

Il faut noter que ce 63e anniversaire de l’indépendance du Mali a été célébré dans la plus grande sobriété à cause de la recrudescence des attaques terroristes ciblant notamment les civils. A l’image de celle qui a visé le bateau «Tombouctou» le 7 septembre 2023 qui a fait plus de 100 morts, de nombreux blessés, des personnes disparues et des dégâts matériels importants dans le nord du pays (entre Mopti et Gao). Les fonds prévus pour les festivités ont été réaffectés au soutien des proches des victimes, dont celles des attaques terroristes de ces dernières semaines.

Moussa Bolly

