Souveraineté retrouvée : Le médecin Colonel Assa Badiallo TOURÉ à Ségou pour hisser haut le drapeau de la souveraineté sanitaire illustré par un don important d’équipements et de médicaments.

Dans le cadre de la souveraineté retrouvée, le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assa Badiallo TOURÉ, est présente dans la Cité des Balanzans, ce lundi 13 janvier 2025.

Instituée le 13 janvier 2023 pour célébrer la résilience et les valeurs liées, notamment à la sauvegarde, à la résistance et au sursaut national afin de garantir une stabilité durable, le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assa Badiallo TOURÉ, a choisi de marquer cette célébration par des activités dans la région de Ségou.

En effet, un des axes majeurs de la loi d’orientation de la santé, étant l’extension de la couverture sanitaire ainsi que la performance du système de santé, le ministre a procédé à la donation d’un lot important d’équipements médicaux d’urgence de réanimation à l’hôpital Nianankoro Fomba et de médicaments pour les CSREF et les CSCOM de Sekoro, Darsalam, Médine qu’elle a visité avec beaucoup d’intérêt. A noter que ces équipements et médicaments sont d’une valeur de 50 millions de FCFA.

Cette donation explique Mme le ministre, s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale de renforcement du système de santé au Mali. A cet effet, elle invite les Comités de gestion des CSCOM et CSRéf, à une utilisation judicieuse de ces équipements et des médicaments. Pour l’hôpital, ces kits d’urgence traumato et réanimation renforceront leurs capacités dans la prise des victimes d’accidents de la voie publique.

A l’issue de sa visite, le ministre s’est félicité de l’effectivité du Centre de dialyse qui vient d’être doté de 10 nouvelles machines et de deux médecins néphrologues. « C’est aussi ça, la souveraineté, chaque établissement de santé doit être en mesure d’assurer les services qui lui sont dévolus » a t- elle laissé entendre.

La FERASCOM s’est réjouie de cette donation qui va beaucoup aider les CSCOM dans leur travail quotidien. Pour sa part, le comité de mobilisation de l’hôpital a mis en lumière toutes les actions menées en faveur de l’hôpital par les ressortissants de la région. Il s’agit entre autres de la rénovation de la morgue, et l’alimentation en énergie solaire de l’unité d’hémodialyse. Le maire de la commune urbaine de Ségou, entouré des légitimités traditionnelles de la région a souligné : « Nous n’avons que le Mali, c’est pourquoi, nous devons travailler pour le bien-être du peuple, cet héritage commun ». Auparavant, une visite de courtoisie a été rendue aux notabilités notamment les leaders religieuses et coutumières de la ville de Ségou. Il s’agissait pour le ministre de les informer de la tenue de la journée de la souveraineté retrouvée et de solliciter leurs bénédictions pour la patrie.

