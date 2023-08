Retrait de la Minusma : L’opérationnalisation de la seconde phase commence le 1er septembre

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a ouvert hier, la réunion des membres du Comité technique et des groupes de travail chargés de la mise en œuvre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité. La rencontre, présidée par l’ambassadeur-directeur des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Dr Madou Diallo, s’est déroulée en deux étapes.

La première faite par les experts maliens, était consacrée au compte rendu des travaux de groupe et l’examen du projet d’arrêté interministériel portant création du Comité de suivi de la mise en œuvre de la résolution 2690. La seconde a réuni la partie malienne et la délégation de la Mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali (Minusma) conduite par Elhadj Ibrahima Diène pour faire l’état des lieux et se projeter dans l’avenir.

L’objectif de la rencontre était de faire le bilan de la 1ère phase du processus de retrait notamment le transfert des camps, les visites de terrain, le point des négociations sur le projet de l’accord-cadre entre les Nations unies et le gouvernement ainsi que de plancher sur les préparatifs de la 2è phase.

L’ambassadeur-directeur des organisations internationales a expliqué que c’était une du Comité technique chargé de la mise en œuvre de la résolution 2690 relative au retrait de la Minusma. Indiquant que la rencontre a permis de faire le rapport. «Nous venons de conclure la première phase du processus de retrait», a précisé le Dr Madou Diallo. Selon lui, les échanges ont permis de noter que cette phase est véritablement bien passée. « Parce qu’il ya quatre bases qui ont été rétrocédées à l’état malien », at-il fait remarquer.

Le directeur des organisations internationales a évoqué les difficultés constatées. Il s’agit des questions environnementales et des visites de terrain. Pour lesquelles, a souligné le Dr Diallo, les mesures ont été prises. Cette séance était opportune pour bien préparer la deuxième phase, à savoir Madou Diallo.

À ce propos, il a relevé que cette étape va commencer officiellement ce 1er septembre. Mais c’est en mi-septembre, at-il ajouté, qu’il y aura le transfert d’autres camps aux autorités maliennes.

« Ce qui va s’étaler jusqu’au 31 décembre et à partir du 1er janvier 2024, c’est la phase de liquidation de la Minusma », a-t-il révélé, se réjouissant que le processus évolue conformément au calendrier et au chronogramme convenus. entre les deux parties. Se prononçant sur l’accord-cadre en négociations entre les Nations Unies et la partie malienne, le directeur des organisations internationales a soutenu que les transferts des camps et des sites doivent être encadrés sur le plan juridique. à ce niveau, il a rassuré que c’est le dernier réglage.

Le certificat de transfert des sites a fait l’objet d’accord entre les deux parties, a signalé Madou Diallo. Pour lui, il s’agissait également de réfléchir à la phase de liquidation. à son avis, le bilan est satisfaisant puisque tout se déroule normalement. Ces échanges permettent de circonscrire les difficultés et de pouvoir respecter le délai fixé par le Conseil de sécurité pour le retrait de la Minusma, a insisté le directeur des organisations internationales du département en charge des Affaires étrangères.

De même, le directeur de cabinet de la Minusma a salué les enseignements positifs, l’excellente collaboration et un esprit de partenariat entre la mission onusienne et le Mali. « Des discussions techniques empreintes de cordialité et de respect mutuel où tous les problèmes qui ont surgi à la première phase ont été discutés pour établir de meilleures pratiques », a salué Elhadj Ibrahima Diène.

Occasion, selon lui, de tirer des leçons qui vont améliorer la seconde étape. Laquelle s’appuie sur les leçons de la première avec le transfert des quatre camps et leurs rétrocessions au gouvernement. Ainsi, s’est réjouit le directeur de cabinet, le programme a été affiné et peaufiné pour la dernière étape.

Namory KOUYATÉ

