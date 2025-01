Hier dans la matinée un communiqué annonçant le décès de Moussa Kanouté inonde les réseaux sociaux. L’homme a consacré toute sa vie au football malien. Son enterrement est prévu cet après midi chez lui à Kalaban Coro. Paix à son âme !!!

Qui est l’homme ?

Moussa Kanouté a consacré toute sa vie au football. Maître du second cycle, option Histoire-Géo, il revendique une carrière arbitrale de dix-huit ans, ponctuée par une reconversion dans l’administration du football. Il se sortait de toutes les situations difficiles. C’est au début des années 1980, plus précisément en 1983 que Moussa Kanouté a décidé d’être arbitre de façon gratuite et spontanée. Il formera la même année un groupe indissociable avec les Cheick Oumar Dia, Sidi Bekaye Doumbia, Nouhoun Traoré, Cheick Kéïta, Yéhia Cissé, Ichiacka Diallo dit Makwasa, Sidi Bekaye Magassa. Ceux-ci avaient un atout : ils étaient solidaires et se fréquentaient mutuellement. Cette complicité collective créait un automatisme irréprochable sur le terrain. Et quand le président de la CCA a porté son choix sur Moussa Kanouté en 1985 (il était arbitre du District) pour diriger son secrétariat général ses camarades se sont dressés comme un seul homme pour l’encourager à accepter l’honneur que vient de lui faire le patron des arbitres. Avec le renouvellement du bureau fédéral, Mady Fofana hérite de la CCA et il remplace Moussa Kanouté par Modibo N’Diaye. Lequel ne dépassera pas un an. La raison ? L’efficacité fait défaut. Moussa Kanouté, un instituteur méticuleux dans son quotidien, retourne à son poste, et ce jusqu’en 2001 date à laquelle la Fédération lui confie la gestion des compétitions internationales.

Concomitamment avec son poste de ségal de la CCA, il continue également de siffler. Arbitre de ligue en 1986, arbitre fédéral en 1988, il est promu au grade d’arbitre international en 1989. Cette décision de la FIFA de valider la proposition de la Femafoot, ouvre les pages d’une riche carrière internationale de plus d’une décennie.

Moussa Kanouté était un dur à cuire. Nous l’avons connu dans les rues, plus précisément sur le terrain de l’ex CMTR (actuel GMS) où la coupe inter quartiers de l’UDPM occupait la jeunesse. Avec des équipes comme FC Kotontala, Union de Niomirambougou, Alliance, Benso FC et Sabu Nyuman, la tension et les accrochages entre les supporters, et les agressions verbales à l’encontre des arbitres étaient monnaie courante. Moussa Kanouté était l’un des rares arbitres qui officiaient ces matches à haut risque.

Pour illustrer la grandeur de l’homme nous rappelons un souvenir

Nous étions journaliste stagiaire pigiste au quotidien “Le Républicain” en 1998 sous la houlette de Sékou Tamboura, à l’époque chef du desk Sport, aujourd’hui promoteur et directeur de publication du journal Info Soir. En son temps l’arbitrage malien était décrié, et les arbitres étaient devenus des malpropres. Comme l’actualité l’imposait, le directeur de publication d’alors, Ibrahim Traoré dit Franky, profita d’une réunion de rédaction pour interpeller le chef du desk sport sur la question. A son entendement, Tamboura devrait faire un papier d’analyse sur le phénomène, et en même temps solliciter une interview du président de la Commission Centrale des Arbitres afin qu’il s’explique sur la désapprobation de ses hommes par l’opinion. C’est à ce titre que Sékou chargea votre serviteur de rencontrer le président de la CCA. Dans le bureau du patron des arbitres Souleymane Magassouba, nous tombons sur Moussa Kanouté au lendemain même d’un match Djoliba-Stade qui avait enregistré de graves incidents. Il a fallu toute sa poigne afin que le pire soit évité. Que s’était-il passé ?

Dans les ultimes minutes de ce classico malien, le but égalisateur du Stade a été refusé par l’arbitre assistant Mamadou Touré dit Crosso, pour position de hors-jeu. Le référé central n’hésita pas à l’intimer de rejoindre le rondpoint. Cette décision a créé de vives tensions sur l’aire de jeu et dans les gradins. Mais, le feu avait été maîtrisé grâce à la forte personnalité de Moussa Kanouté .

L’homme aux 112 matches

A l’actif de Moussa Kanouté : la CAN junior organisée au Maroc (1997), la première phase finale de la CAN féminine au Nigéria (1998), les Jeux de la Francophonie au Canada (1999), la finale retour de la coupe CAF entre JS Kabylie et l’Etoile Sportive de Sousse, trois finales de coupes du Mali (1996, 1997, 2001), le tournoi de l’Amitié à Ouagadougou, où il est enlève le prix du meilleur arbitre de la compétition. Il revendique 112 matches toutes compétitions confondues (éliminatoires de CAN, de coupes inter clubs et de phases finales).

C’est en 2001 que Moussa Kanouté prend sa retraite, un an après Sidi Békaye Magassa. Immédiatement, la Femafoot le recrute pour lui confier la gestion des compétitions internationales. En 2014, à la faveur du Projet initié par la FIFA pour le développement du football, il est sélectionné pour piloter le volet malien. Ce qui fait de lui Officier de l’Education CAF- Femafoot, Coordinateur des Cours et Formations. Dans son rôle d’interface entre la Fédération et l’instance suprême du football mondial, il travaille avec la Direction technique nationale. C’est à ce titre qu’il a organisé une série de formations des entraineurs de niveau licence C, B, A.

Marié, Moussa Kanouté est père de deux enfants : une fille, un garçon.

Dors en paix grand frère !!!

O. Roger Sissoko

