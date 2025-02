Karim Al-Hussaini dit «Aga Khan», chef religieux et richissime philanthrope, est décédé le mardi 4 février 2025 à Lisbonne (capitale du Portugal), à l’âge de 88 ans. La nouvelle de sa disparition a été relayée par les médias du monde entier.

Né à Genève (Suisse) en 1936 Karim Al-Hussaini avait succédé à son grand-père en 1957 et était devenu le 49è imam des ismaïliens nizarites, une communauté musulmane chiite qui compte entre 12 et 15 millions de membres répartis dans plusieurs pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie. Ces derniers lui prêtent même une descendance directe avec le prophète Muhammad. Toutefois, son influence a largement dépassé le domaine de la religion.

Milliardaire et philanthrope, le Prince Aga Khan a consacré sa vie à de grands projets de développement à travers sa fondation AKDN. Il a fait construire des hôpitaux, des universités ou encore des centres culturels aux quatre coins du monde. Au Mali, il a financé plusieurs projets, notamment dans les domaines de la santé, de la culture et du tourisme sous le régime du Président Amadou Toumani Touré.

En 2006, la Fondation Aga Khan a initié dans notre pays un projet dénommé «Equinut/Didègè bio-fortifié» dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. En 2010, elle a aussi pris en charge la réhabilitation des mosquées de Mopti, Djenné, Djingareyber, Tombouctou. Dans le domaine culturel et touristique, le Réseau Aga Khan a beaucoup investi dans l’aménagement du Parc national botanique et du Musée national en un bloc unique de visite et de loisir sous l’appellation de Parc national du Mali.

À l’occasion des festivités du Cinquantenaire, le Prince Aga Khan et le Président de la République Amadou Toumani Touré ont procédé à l’inauguration de ce parc. Avec les investissements de la Fondation Aga Khan, le Parc national du Mali est aujourd’hui le lieu d’attraction le plus visité à Bamako.

Madiba KEÏTA

