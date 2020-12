Il s’en va cette fois-ci aussi comme il avait habitude de venir : sur la pointe du pied, sans bruit, sans casse. Il ne sera plus là pour être le témoin impuissant d’un temps de gravité satanique qui fauche dans nos rangs comme jamais. Difficile à accepter, mais hélas, c’est fait : Lamine est parti. Et cette mécanique là n’est pas réversible. Sans lui, c’est vrai, le reste est un défi. Car, s’il avait su être cette présence qui évitait de se faire remarquer, Lamine avait toujours été au four et au moulin. Dès lors, il sera une absence qui se fera sentir. Nous n’avons, face à toute-puissance divine, que des vœux à offrir. Celui que Lalla, l’épouse éplorée mais croyante, l’amie sincère et la sœur universelle, que nous n’imaginions pas sans lui et réciproquement, soit là le plus longtemps possible pour ce qu’elle est elle-même mais aussi pour « continuer » Lamine qu’il est impossible de ne pas pleurer. Tant il avait investi dans le savoir-être et dans le savoir-vivre ! Tant il avait fait de l’efficacité silencieuse un culte, son culte, pour ne heurter personne et pour commettre le moins d’impairs possibles! Mais voilà, il n’est donné à chacun de nous qu’un moment, et ce moment Lamine l’a admirablement bien rempli. Vas en paix, cher ami, et sois des bienheureux !

Adam Thiam

