Nouvelle Constitution : Boubacar Yalkoué nommé parmi les membres de la commission chargée de sa finalisation

Le président de la transition a nommé par un décret 69 personnalités dans une commission chargée de finaliser l’avant-projet de la nouvelle Constitution. On note parmi celles-ci Boubacar Yalkoué, secrétaire général du Conseil national des jeunes du Mali (CNJ). C’est d’ailleurs au nom de cette organisation juvénile que le directeur de publication du journal Le Pays a été choisi. Ce choix porté sur l’homme est tout sauf un hasard. Malgré son jeune âge, Boubacar Yalkoué s’est toujours battu pour le rayonnement du Mali. Son journal -Le Pays- a dénoncé la corruption et la concussion sous le régime défunt au moment où beaucoup encensaient le prince du jour. Suivez mon regard. Connaissant l’homme puisqu’il a été notre directeur de publication (celui du fondateur et directeur de publication du journal Le Wagadu), nul doute qu’il va se battre au sein de la commission pour faire prévaloir les positions de la jeunesse mais aussi de la presse malienne. Outre Boubacar Yalkoué, on note aussi la présence des personnalités comme Pr. Fousseyni Samako, le doyen Gaoussou Drabo, l’ancien ministre Amadou Koïta et bien d’autres.

Cheick B CISSE

