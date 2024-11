Au G20, Emmanuel Macron critique une gouvernance mondiale qui “ne fonctionne pas”

Emmanuel Macron a critiqué vivement lundi au sommet du G20 à Rio de Janeiro une gouvernance mondiale “qui ne fonctionne pas” et fait des communiqués “qu’assez peu de gens” lisent, proposant un groupe “de haut niveau” pour travailler à sa refonte.

“Cet ordre ne fonctionne pas tout à fait bien, et je dis ça pour rester poli et dans la litote, parce que nous n’avons pas démontré ces dernières années notre capacité à prévenir ces conflits ou à les régler”, a déclaré le président français devant les autres dirigeants des grandes puissances, au sujet des guerres en Ukraine ou au Proche-Orient notamment. “Nous avons une représentation qui est insuffisante”, a-t-il ajouté, évoquant l’absence de poids de plusieurs grands pays émergents des grandes instances mondiales.

“Alors qu’on fait toujours des communiqués, je crois que la lucidité doit nous conduire à dire qu’assez peu de gens les lisent”, a-t-il ironisé, tandis que des dizaines de conseillers travaillent d’arrache-pied à Rio pour trouver un consensus sur une déclaration commune. “Un citoyen normalement constitué ne peut pas penser, quand on revient au pays, qu’on a formidablement fait fonctionner la gouvernance mondiale.”

Selon le président français, au pouvoir depuis sept ans et qui se présente comme un “vétéran” de ces cénacles, “le risque est grand d’avoir la même réunion dans un an, avec les mêmes, et de dire ‘on va le faire’, et d’être les spécialistes du ‘on va le faire’”.

Il a proposé au président brésilien Lula, qui est cette année à la tête du G20, et à l’Afrique du Sud, qui l’accueillera en 2025, de créer “un groupe de travail de haut niveau” pour plancher sur “quelques chantiers” de refonte de cette gouvernance et soumettre une “feuille de route Rio-Johannesburg” qui puisse être adoptée dans un an.

