CAN 2025, Mali-Eswatini : Les Aigles pour terminer en beauté

Déjà qualifié pour la phase finale, la sélection nationale affronte l’Eswatini, aujourd’hui au stade du 26 Mars, dans une rencontre qui ne devrait être qu’une petite promenade de santé pour Yves Bissouma et ses coéquipiers. Au match aller, délocalisé en Afrique du Sud, les nôtres s’étaient déjà imposés 1-0

Pour le compte de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN, Maroc 2025, le Mali reçoit cet après-midi l’Eswatini au stade du 26 Mars à partir de 16h. Cette rencontre ne sera qu’une simple formalité pour la sélection nationale déjà qualifiée pour la phase finale et qui est assurée de terminer en tête de la poule, quel que soit le résultat de sa confrontation avec l’Eswatini. L’occasion est donc bonne pour le sélectionneur Tom Saintfiet de faire tourner son effectif pour donner du temps de jeu à certains éléments.

Pour mémoire, les Aigles et le Bouclier du Roi (surnom de l’équipe de l’Eswatini, ndlr) se sont rencontrés pour la première fois, le 10 octobre dernier, lors de la deuxième journée des éliminatoires de cette même CAN. La rencontre s’est déroulée en Afrique du Sud (les Eswatiniens ne disposant pas de stades homologues par la CAF, ndlr) et a tourné à l’avantage du Mali, victorieux 1-0. L’unique mais de la fête a été marqué par Yves Bissouma (7è min). «On est qualifié pour la CAN, et c’est logique. Personne ne peut dire qu’il a été surpris par la qualification du Mali.

Non seulement on s’est qualifié avant la fin des éliminatoires, mais on n’a perdu aucun match», s’est félicité Tom Saintfiet, hier lors de sa conférence de presse d’avant-match. «La dernière fois que le Mali s’est qualifié sans faire de défaite, c’était en 2019», a rappelé le technicien belge, avant d’évoquer le dernier match contre la modeste sélection eswatinienne. «Certes, nous nous sommes qualifiés, mais tout n’est pas rose et nous allons tout mettre en œuvre pour améliorer notre niveau de jeu». Selon le sélectionneur national, il y a de petites lacunes qu’il faut vite corriger avant la reprise des éliminatoires de la Coupe du monde et la phase finale de la CAN qui aura lieu en décembre 2025 au Maroc.

Le technicien belge était accompagné à la conférence de presse par l’arrière-droit Fodé Doucouré heureux de retrouver son poste de prédilection en équipe nationale. «Je suis un joueur polyvalent, je peux jouer à tous les postes. Cependant, mon poste de prédilection reste le côté droit de la défense. C’est là où je me sens le mieux et Tom Saintfiet me donne aujourd’hui d’évoluer à ce poste», a confié le joueur de 23 ans qui voit les Aigles aller très loin lors de la prochaine CAN. Pour les statistiques des 20 derniers matchs des Aigles, toutes compétitions confondues, l’équipe a enregistré 12 victoires pour 6 nuls, 2 défaites, 33 buts marqués et 12 encaissés.

L’autre match de la poule I, promet une belle bagarre entre la Guinée-Bissau et le Mozambique qui peuvent prétendre, chacun, au deuxième billet qualificatif. Les Mozambicains qui comptent 3 points de plus que les Bissau-Guinéens, peuvent se contenter d’un nul pour décrocher le précieux sésame alors que la victoire est impérative pour les Djurtus pour coiffer leurs adversaires au poteau d’arrivée.

Aujourd’hui au stade du 26 Mars

16h : Mali-Eswatini

Seibou Sambri KAMISSOKO

Commentaires via Facebook :