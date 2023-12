Citoyenneté : JDH/ JRH renforce des femmes du district de Bamako sur la citoyenneté

L’organisation canadienne Journalistes pour les Droits Humains (JDH/JRH) a organisé le jeudi 23 novembre 2023 à la Maison de la Presse une table ronde d’échanges entre les brigades citoyennes et des organisations féminines du district de Bamako. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’engagement citoyen à travers le genre au Mali.

Le directeur national de la jeunesse, Baba ARBY a présidé l’ouverture des activités de la présente rencontre qui a enregistré la participation de plusieurs associations féminines, et des associations de jeunes de Bamako.

Mise en place par le ministère de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne en août dernier, les brigades citoyennes sont essentiellement constituées de jeunes. La brigade citoyenne de par la mission assignée à ses membres, contribue au développement des localités à travers différentes actions citoyennes, et ce partout au Mali, selon les propos de M. Baba ARBY. Qui poursuit par expliquer que les jeunes peuvent d’être d’une grande contribution dans la construction de l’édifice national à travers leur engagement citoyen. En effet, selon M. ARBY, les jeunes ont un grand rôle à jouer dans la construction citoyenne tout comme les femmes. Et pour lui, le moment est mieux indiqué pour répondre à l’aspiration au Mali Kura (le nouveau Mali) en adoptant le bon comportement citoyen qui passe par l’investissement individuel à la cause commune. Toujours, selon les dires de M. Baba ARBY, l’engagement citoyen s’exprime sous différentes formes et à différents niveaux, et parfois à travers des gestes simples de la vie, des tâches exécutées au quotidien (assainissement, hygiène) au niveau famille, dans les quartiers, les communes.

Ces propos sont renforcés par ceux de M. Oumar Touré, Conseiller spécial national du CNPV (centre national de promotion du volontariat au Mali).

La directrice exécutive de l’Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie (AJCAD), Mme Adam Dicko quant à elle, elle a insisté sur l’importance d’impliquer les femmes dans les différents mécanises et les instances de prise de décisions et d’actions. S’agissant de la citoyenneté, elle a rappelé la corrélation entre les devoirs et les droits du citoyen. Invitant du coût chaque citoyen à s’acquitter de ses devoirs civiques afin de pouvoir sans rougir réclamer ses droits. Par ailleurs, elle invite les femmes à plus de synergie dans leurs actions.

Le Responsable des projets JDH/JRH au Mali, M.Moro Siaka Diallo, contextualisant la rencontre qui s’inscrit dans le cadre du projet « Amplifier la voix des femmes à travers les médias en contexte de transition et des réformes au Mali’ mis en œuvre par JDH au Mali avec le soutien financier de NED en vue de promouvoir les droits des femmes et des filles, en plus de soutenir leur inclusion, participation ainsi que leur leadership en faveur d’une démocratie plus inclusive , apaisée et respectueuse des droits humains, a procédé à la présentation de l’organisation canadienne Journalistes pour les Droits Humains (JDH/JRH) qui a à son actif plusieurs activités au Mali à ne citer que la formation des journalistes, l’accompagnement des associations de jeunes et de femmes.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

