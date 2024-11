Confédération africaine de football : Augmentation de 50 % de la subvention annuelle des unions zonales et des associations membres

Le Président de la Confédération africaine de football (CAF) a augmenté de 50 % la subvention annuelle allouée aux six Unions zonales des associations membres de l’instance suprême du football africain. Cette décision a été annoncée le 20 octobre 2024 à l’issue des réunions des Unions zonales auxquelles a participé Dr Patrice Motsepe.

La Confédération africaine de football (CAF) a augmenté de 50 % la subvention annuelle allouée aux six unions zonales des associations membres de l’instance suprême du football africain. La subvention annuelle a augmenté de 450 000 USD à 750 000 USD, soit une augmentation de 50 %. La CAF a également augmenté la subvention aux associations membres, passant de 250 000 USD à 400 000 USD, précise l’instance africaine dans un communiqué publié sur son site officiel.

En conséquence, la plupart des unions zonales de la CAF ont augmenté leurs activités de développement et leurs compétitions de plus de 50 % au cours des deux dernières années. Cette décision a été annoncée le 20 octobre 2024 à l’issue des réunions des Unions zonales auxquelles a participé Dr Patrice Motsepe. Il a souligné l’importance des unions zonales et des associations membres dans la promotion de la croissance et du développement du football en Afrique, tout en mettant en avant la nécessité de continuer à engager les gouvernements et le secteur privé en tant que partenaires. A cette occasion, les présidents des Unions zonales et des Associations membres ont salué le travail du président de la CAF ainsi que celui de son exécutif. Ils ont particulièrement mis l’accent sur l’impact positif de cette augmentation du soutien financier de l’instance dirigeante du football africain.

«Nous remercions le président Motsepe pour l’énorme travail qu’il a accompli depuis qu’il est devenu président de la CAF. Nous avons vu les progrès de sa vision. En tant que président d’une Association membre, nous comprenons la difficulté de trouver ne serait-ce qu’un dollar. Les financements ont augmenté sous la direction du président Motsepe. Si vous allez dans nos pays, des activités de développement du football ont lieu. Ce n’est pas un hasard. Nous remercions également le président Motsepe pour ses visites aux chefs d’État en Afrique A (pour plaider leur cause)…», a déclaré le président de l’UFOA B, Kurt Okraku. Quant au président de l’Union des fédérations de football d’Afrique centrale (UNIFFAC), Guy Blaise Mayolas, il a remercié Dr Motsepe pour «nous avoir accompagnés tout au long de ce parcours. Aujourd’hui, l’UNIFFAC a un siège et c’est la première fois que notre zone en a un. Nous remercions la CAF, nous remercions son président».

«Je tiens à saluer le soutien que les Unions zonales reçoivent de la CAF. L’augmentation du soutien financier de la CAF a été inestimable pour nous au niveau zonal. Nous remercions le Président Motsepe pour son leadership et pour l’orientation qu’il a donnée à la CAF», a souligné Lamin Kaba Bajo, président de l’UFOA A. Au cours des dernières années, la CAF s’est concentrée sur de nombreux domaines de développement du foot africain comme, entre autres, les partenariats entre les Associations membres, les gouvernements et le secteur privé ; une meilleure gouvernance et responsabilité, la construction de structures durables ; l’introduction de l’Académie VAR, la création de plus de capacités grâce à l’éducation et à l’apprentissage… Lancé en collaboration avec l’Université de Cape Town (Afrique du Sud), le programme de «Leadership Exécutif» de la CAF a été la première étape vers la création de liens formels avec d’autres universités en Afrique.

Alphaly

