Le ministre malien de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, accompagné d’une forte délégation, a participé, le jeudi 08 Septembre dernier, à la cinquième session de la Conférence ministérielle sur la Jeunesse et les Sports de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) dans la ville de Djeddah en Arabe Saoudite.

A cette occasion les ministres de la Jeunesse et des Sports de l’OCI ont souligné l’importance pour l’organisation à travailler au renforcement des capacités des jeunes et faire progresser leur rôle dans le développement, afin d’offrir des conditions de stabilité, de progrès, de prospérité et combattre les idées extrémistes et la violence.

En mage de la conférence le ministre Mossa Ag Attaher a eu plusieurs entretiens avec certains de ses homologues ministres en charge de la Jeunesse et des Sports en vue de renforcer la coopération sectorielle et les voies communes pour l’améliorer au service des jeunes de nos pays.

Dans son allocution, il a fait remarquer que face aux nombreux défis, l’Organisation de la Coopération Islamique, doit jouer un rôle de premier plan au niveau international pour répondre aux attentes de la jeunesse et influencer positivement les décisions qui s’y rapportent.

Le ministre Mossa Ag Attaher a, aussi, fait remarquer aux participants qu’ils devaient s’adapter à l’évolution du monde et aux attentes des jeunes et répondre de façon appropriée aux exigences du 21e siècle.

AMTouré

Commentaires via Facebook :