Le jeûne du ramadan n’a de sens que lorsqu’il permet à l’individu d’épurer le cœur et l’esprit. Au cours du mois du ramadan, les musulmans sont invités à ne pas se nourrir, boire, fumer, ou avoir de relations sexuelles entre l’aube et le coucher du soleil. Phénomène de cohésion sociale entre musulmans pratiquants et non pratiquants, le ramadan est une période de recueillement, de charité et de célébration de la religion musulmane. C’est le samedi 02 avril 2022, que les Maliens ont débuté cette période sainte. Le ramadan de 2022, se déroule dans un contexte très particulier pour les Maliens. Déchiré par la crise multidimensionnelle, le Mali vit des moments très difficiles que seules les prières sincères pourraient aider à résoudre. Si les intérêts liés au pouvoir politique, à l’argent nous divisent, la religion devrait nous réunir. Pays dominé par l’Islam qui prône le pardon, la tolérance et l’entraide, le Mali doit puiser dans ses valeurs religieuses pour vaincre le mal qui le ronge depuis plusieurs décennies. L’heure est grave ! Et elle doit être mise à profit pour trouver des solutions. Nous pouvons avoir des divisions avec nos ennemis venant de l’extérieur du pays, pas entre nous. Malheureusement c’est le cas. Faut-il espérer que ce mois de ramadan sera mis à profit pour réconcilier les Maliens et les amener à parler d’une seule voie ? C’est le vœu formulé en cette période sainte. Puisse Allah exaucer nos prières, purifier nos cœurs et nos intentions. Bon ramadan mois de prières et de cultes sincères voués au Seigneur. Amen !

El Hadj Tiémoko Traoré

Commentaires via Facebook :