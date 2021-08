Kidal : Bientôt le Gouvernorat fonctionnel

Le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Lieutenant-Colonel Abdoulaye Maïga a bouclé une tournée dans le Nord du pays. Il a ainsi visité, Kidal, Tessalit… Au terme de son séjour, le ministre a annoncé la fonctionnalisation du gouvernorat de Kidal ainsi que de ses services rattachés dans les 15 prochains jours.

Au cours de cette visite, le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Lieutenant-Colonel Abdoulaye MAÏGA a rencontré les forces armées (FAMa), les membres de l’administration (préfets, sous-préfet personnel).

Cette visite du Ministre Maïga sur le terrain a pour objectif le retour de l’administration et des services sociaux de base où les administrés manquent de l’essentiel.

Et pour un retour efficace et durable de l’administration, il faut un renforcement de la sécurité. Aussi le Ministre Maïga a salué la présence, l’engagement et la détermination des FAMa dans la lutte contre le terrorisme et la défense de l’intégrité de notre territoire. En outre, il les a rassurés du soutien de l’ensemble du Peuple malien.

MS

