Pour combien de temps la société de gestion de l’eau potable a-t-elle été assiégée par les limiers sans son directeur. La question revient constamment sur toutes les lèvres avec la longue absence du DG de la Somagep parti pour une destination non encore élucidée.

D’aucuns parlent du Canada,d’autres des États-Unis, etc. Toujours est-il que son débrayage parait d’autant plus intrigant qu’il est intervenu à un moment où les fouineurs du Bureau du Verificateur Général se sont confortablement installée dans sa boîte. Ils y ont été conviés, comme il est de coutume ces derniers temps, par un délateur de proximité et ne semblent guère vouloir quitter les lieux avant de tirer au clair les objets de la dénonciation. Nos sources indiquent que les vérificateurs y sont depuis deux semaines et que le premier responsable y était absent autant.

De là à subodorer une cavale, il n’y avait qu’un petit pas que certain de ses collaborateurs n’ont pas hésité à franchir, surtout par ces temps où la justice se montre impitoyable.

Mais il n’en fallait pas plus pour que le DG réapparaisse comme pour démentir les suspicions. Nos sources confient par ailleurs que l’intérêt des limiers porte à la fois sur des malversations que sur des marchés et recrutements irréguliers

La Rédaction

Commentaires via Facebook :