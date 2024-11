Ingénieur des eaux et forêts, originaire de Sévaré (Mopti), à d’énormes potentialités dans le domaine des changements climatiques. La nouvelle ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mme Doumbia Mariam Tangara, a plus de 17 ans d’expérience générale.

Jusqu’à sa nomination, elle était le point focal de l’Agence de l’environnement et du développement durable (AEDD) et membre du comité technique pour la formulation du Projet sécurité climatique en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement ( Pund). Mme Doumbia Mariam Tangara, fut pendant de longues années experte de cette Agence avec son actif la gestion de nombreux projets dans le domaine des changements climatiques, dans plusieurs localités de notre pays.

Âgée de 42 ans, Doumbia Mariam Tangara a réussi son certificat en changements climatiques en 2016 à l’Institut de météorologie et d’hygiène (SMHI) de Suède. Mais d’aller en Suède, elle avait décroché son diplôme d’étude approfondie (DEA) en population-environnement-gestion des zones humides et développement durable, en 2013, à l’Institut supérieur de formation et de recherche appliquée (ISFRA) de Bamako. Détentrice d’un Baccalauréat série sciences humaines (SH) du lycée Notre Dame du Niger, en 2000, la désormais patronne du département de l’Environnement est spécialisée en analyse de la vulnérabilité aux risques climatiques et plan d’adaptation aux changements climatiques.

Doumbia Mariam Tangara est également qualifiée à la gestion durable des terres et des eaux dans une dynamique de prévention et de gestion des conflits. Spécialiste en étude et intégration de la dimension changements dans les outils de planification, Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable est dense dans la prise en compte du genre dans les changements climatiques; la gouvernance, la communication et l’éducation environnementales.

Mme Doumbia Mariam Tangara a effectué plusieurs formations en changements climatiques, en gestion durable des terres, en évaluation et développement, des expériences qui lui ont permis de gravir les échelons à l’AEDD. Elle a été spécialiste en neutralité des terres dégradées et changements climatiques du Projet sécurité climatique et gestion des ressources naturelles dans les Régions du centre du Mali pour la consolidation de la paix, cheffe de section des mécanismes de financement climatique, de section éducation environnementale, chargée des accords multilatéraux sur l’environnement et chargée de communication au département communication, formation et documentation.

La nouvelle ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable est donc en terrain et on peut lui faire confiance pour relever les défis auxquels notre pays est confronté dans ces domaines.

Rédaction Bailleur

