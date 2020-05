Pour vol de motos, recel, détention illégale d’armes à feu et de minutions : Une bande de malfaiteurs, la queue entre les cuisses !

Le commissariat du 3ème Arrondissement a mis fin aux activités malsainesd’un réseau de malfrats spécialisé en vol des engins à deux roues le 17 mai dernier. Cette bande était composée de : Soumaïla SIDIBE alias ‘’DEGRE’’, Amara DIAWARA surnommé ‘’JAMAIS’’, Mohamed Habib TRAORE dit Nabi et Drissa Sogodogo avec comme petit nom ‘’ Ben’’. Ils ont été placés sous mandat de dépôt mardi.

Une fois de plus les hommes du Commissaire principal, Abdoulaye Djiré ont enlevé une grosse épine des pieds des populations de la cité des trois caïmans. Cela, grâce au démantèlement d’un groupe de brigands, sans foi ni cœur.

Un gang qui faisait objet de nombreuses plaintes déposées par les habitants de la commune II au niveau du commissariat du 3ème arrondissement de la police nationale. Ces plaintes visaient essentiellement le voleur, réparateur de motos de son état,Soumaïla Sidibé dit Degré domicilié à Bagadadji en commune II du district de Bamako pour des vols successifs de leurs motos Djakarta.

Dans la journée du dimanche 17 mai vers 15heures et suite à des informations données par des personnes de bonne volonté, qui ont voulu garder l’anonymat, les éléments de la Brigade de Recherches ont appréhendé et mis la queue entre les jambes ce nommé Soumaïla SIDIBE dit « DEGRE ». Il lui est reproché le vol de motos, recel, détention illégale d’armes à feu et de minutions.

Lors de son interrogatoire, il a avoué les faits et dit avoir collaboré avec Amara Diawara dit ‘’Jamais’’, Mohamed Habib Traoré alias ‘’Nabi’’ et Drissa Sogodogo dit ‘’Ben. Ces derniers ont été arrêtés à leur tour dès le lendemain, 18 mai, par les limiers du CompolDjiré. Ce qui a permis à la police de savoir que ce réseau était bien rôdé et assez peuplé des malfrats de même acabit.

Ainsi, des recherches permettront de mettre la main sur d’autres membres de ce gang. Il s’agit pour l’instant de Souleymane Coulibaly dit ‘’Solo’’, le receleur et revendeur de moto à la place Dabanani et ‘’Bassolo’’, tous membres de la bande mais en fuite.

Toutefois, le capitaine Youssouf Coulibaly, Chef BR du 3ème arrondissement a témoigné que les enquêtes sont en cours pour procéder à leurs arrestations.

Ce qu’il faut signaler est qu’au cours de la perquisition chez ‘’Degré’’ le 31 avril passé, il a été saisi des façades de Motos, un pistolet automatique revolver, une grosse corde et une caisse remplie de matériels de montage et de démontage de motos.

En attendant, ‘’Degré’’, ‘’Ben’’, ‘’Nabi’’ et ‘’Jamais’’ ont déjà pris leurs quartiers depuis le 26 mai dans les cellules de la prison centrale de Bamako. Leur dossier est au niveau du parquet du TGI de la CII.

Par Mariam SISSOKO

