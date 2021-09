Tombola Parrainage Orange sur l’application Orange Mali Sugu Tour : Souleymane Diallo gagne la somme de 500 000FCFA

Le samedi 11 septembre 2021 sur l’esplanade du terrain ASKO de Korofina en commune 1 du district de Bamako, Orange Mali a rendu heureux ses participants à la Tombola parrainage Orange Mali Sugu Tour. Souleymane Diallo est le grand du gros lot du jour avec la somme de 500 000 CFA.

Dans une ambiance festive entretenue par le génie de l’animation Karou Kaba, les cinq gagnants de la tombola Orange Mali Sugu ont reçu les lots de cadeaux. Fatima Illalkamar en charge des produits de paiements chez Orange finances mobiles Mali, explique le processus. A ses dires, le programme de parrainage est conçu pour les utilisateurs de l’espace client Orange et moi. L’application permet aux gens d’envoyer un lien à leur connaissance et à chaque fois qu’ils envoient un lien, en retour ils ont reçoivent automatiquement 100F dans leur compte. Et à la fin du mois, l’opérateur trie les personnes ayant effectué le parrainage pour tirer au sort 11persones. Parmi ces 11 personnes, 10 personnes vont gagner 100 000FCFA, en plus d’un grand gagnant de 500 000F. A la fin de l’année, à la date du 31 décembre, parmi les différents participants, sera tiré le grand gagnant qui percevra la somme de 5millions. Signalons que la présente tombola est basée sur le mérité c’est-à-dire le grand gagnant de la somme 5millions sera celui qui aura effectué le grand nombre de parrainage.

Souleymane Diallo le gagnant de la somme de 500 000FCFA et Lamine Togola gagnant de la somme de 100000FCA, n’ont pas tari de joie pour cette fortune. Aussi tous deux assurent qu’ils effectueront le maximum de parrainages à fin de multiplier leur chance d’enlever les 5 millions.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :