Le lundi 28 octobre 2024, le président de la Transition a accordé une audience à l’Amicale des anciens militants de l’Union nationale des élèves et étudiants du Mali (Amsuneem). Les enjeux liés à l’éducation, à la pacification du milieu scolaire et à la stabilité du pays étaient au cœur de cette rencontre. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Bouréma Kansaye a pris part à cette rencontre. Le secrétaire général de l’Amsuneem, El hadji Seydou Patrice Dembélé était heureux de pouvoir mettre leurs expériences au service du pays. L’Amicale a évoqué la dissolution de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) et a proposé qu’une nouvelle structure soit envisagée pour corriger les erreurs passées et assurer une meilleure gestion des préoccupations estudiantines.

Il a également a soulevé le retard de paiement des bourses qui met les étudiants dans une situation délicate. De son côté, le ministre de tutelle, Kansaye a assuré l’Amsuneem que les fonds avaient été débloqués pour régler la situation. Pr. Kansaye a aussi exposé les raisons derrière ce retard de paiement des bourses.

Transport aérien : Air Algérie annonce son retour

Dans un communiqué publié en milieu de semaine dernière, la compagnie aérienne nationale algérienne, Air Algérie, a annoncé la reprise des vols entre Bamako et l’Algérie. Le vol de reprise, après la suspension depuis le 17 septembre, était prévu pour le samedi 2 décembre. Air Algérie avait suspendu ses vols à destination du Mali après l’attaque terroriste contre l’Ecole de gendarmerie de Faladié.

Prison : Le procureur aux trousses du président du syndicat ?

Le procureur du pôle anti-cybercriminalité annonce l’ouverture d’une enquête suite à la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’un élément audio attribué au commandant Daouda Konaté. Secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison, M. Konaté est porté disparu depuis quelques jours. Dans son communiqué, le procureur indique que le commandant Daouda Konaté a prononcé “des menaces d’atteinte à la sûreté de l’Etat sur fond d’appel à un soulèvement populaire en vue de renverser les institutions de la République”.

Selon le procureur, le commandant Konaté a aussi tenu des propos portant “atteinte au crédit de l’Etat. Des propos diffamatoires et mensongèrement attribués à des autorités publiques”. Une enquête est donc ouverte pour élucider les contours de cette affaire et rechercher tous auteurs, coauteurs ou complices, peut-on lire dans ledit communiqué.

Gendarmerie : Un nouveau commandant à la tête de la 1ere région

La première région de la gendarmerie de Bamako a désormais un nouveau commandant. Il s’agit du colonel Boubacar Diawara. Il a reçu le flambeau des mains du désormais ancien commandant de ladite région de la gendarmerie, le colonel Youssouf Otto Diallo. C’était le mardi 29 octobre 2024.

La cérémonie de passation de commandement a été présidée par le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de brigade Moussa Toumani Koné. En outre, plusieurs autres autorités militaires ont fait acte de présence à la cérémonie.

Rassemblées par

Oumou Fofana et Alassane Cissouma

