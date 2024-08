«ARMY 2024» : Le Mali dignement représenté par le Ministre Sadio Camara

Le ministre malien de la Défense et des Anciens combattants, Colonel Sadio Camara, a pris part au Forum international militaro-technique, «Army 2024», en Russie. Cet événement a été organisé du 12 au 14 août 2024 au Parc Patriot, près de Moscou. Le forum a été l’occasion de nouvelles discussions stratégiques pour renforcer la coopération militaire entre la Fédération de Russie et ses partenaires, notamment les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES/Burkina, Mali et Niger).

BIENNALE 2025 : Les Tombouctiens déjà mobilisés pour relever le défi

Plus de 30 millions de francs CFA ont ​été mobilisés en quelques jours par les ressortissants de toute la région de Tombouctou et le gouvernement dans le cadre l’accueil de la mascotte de la ​Biennale artistique et culturelle​ (BAC) ​«Tombouctou 2025​» le 4 août 2024 dans la Cité Mystérieuse. Après la cérémonie, la commission régionale d’organisation aurait déposé 5 millions de francs CFA comme reliquat sur le compte bancaire de la biennale artistique et culturelle 2025.

Il faut rappeler que c’est donc le dimanche 4 août 2024 que le fanion de la BAC 2025 a été officiellement remis aux autorités administratives, politiques et coutumières de Tombouctou par le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo. Les autorités régionales et les populations, notamment la forte et dynamique diaspora tombouctienne, assurent que la région sera prête pour offrir à la République la meilleure Biennale artistique et culturelle de toute l’histoire du Mali.

Denrées de première necessite : Les autorités de Gao prennent des mesures drastiques contre la spéculation sur les prix

Les autorités de la région de Gao, sous la direction du gouverneur, ont décidé de sévir contre les commerçants voire les opérateurs économiques spécialistes de la spéculation sur les prix des denrées de première nécessité. Ainsi, après un communiqué largement diffusé les incitant à veiller au respect strict des prix officiels et à ne plus faire sortir des limites de la région les produits importés de l’Algérie, le gouverneur a décidé de passer à l’acte pour mettre fin à la spéculation.

Lors d’une récente rencontre avec les forces vives de la région, dont les opérateurs économiques, le chef de l’exécutif régional a encore saisi l’occasion pour exhorter les mêmes acteurs au respect de la loi. Il n’a pas manqué de lever le voile sur les mesures en cours pour veiller au respect strict des décisions qui concourent à alléger les souffrances des populations résilientes de Gao.

