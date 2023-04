Bamako : Plages et piscines prises d’assaut

Le mercure a frisé 41° C dans la capitale, alors que le mois de Ramadan poursuit son petit bonhomme de chemin. Ils sont nombreux à avoir la même idée d’aller s’oxygéner en bord du fleuve Niger ou dans les piscines d’hôtels. Parasols et serviettes sont visibles à Missabougou, non loin du troisième pont. Les plus courageux n’hésitent pas à se baigner.

Depuis le début de la canicule, au mois de mars dernier, ce lieu connaît une animation pour des personnes venues de nombreux quartiers de la ville. Familles, groupes d’amis en quête de fraîcheur et de quiétude prennent place le matin. Attention aux noyades. Plusieurs cas de noyade ont endeuillé par le passé les familles Comme chaque année, la prévention de ces accidents est une priorité. Des éléments de la Protection civile sont présents avec des moyens d’intervention et de secours pour assurer la sécurité des baigneurs.

Les piscines sont également prises d’assaut. Plusieurs dizaines de gens viennent chaque jour dans les hôtels pour se rafraîchir. L’affluence est particulièrement grande les week-ends.

Tominian :

La route fait 4 morts

Une collision frontale entre un véhicule 4×4 d’une organisation non gouvernementale et un camion a fait quatre morts. Tous des occupants du véhicule tout terrain à bord duquel une équipe conjointe composée d’agents de l’ONG Terre des Hommes et du Centre de santé de référence de Tominian en route pour la commune rurale de Timissa où elle devait intervenir auprès des déplacés internes.

Plus de 4.000 personnes ont fui l’insécurité dans les cercles de Koro et Bankass pour se réfugier à Timissa, au sud du cercle de Tominian.

On ne sait pas dans l’immédiat ce qui a mené à la collision. L’accident s’est produit mercredi dernier entre 11 heures et midi. Selon les premières constatations, les deux véhicules circulaient dans des directions opposées au moment de l’impact.

