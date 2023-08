Les freins du camion se sont –t-il vidés ? Ou a-t-il raté le virage ? Ou encore s’agit-il d’un excès de vitesse ? Un camion transportant des sacs de ciment a chaviré sur de la voie qui sépare la place de la liberté et le commissariat du 1er arrondissement de Bamako.

Lundi matin, la police tentait de remorquer le camion. Un autre a été dépêché par le propriétaire de la cargaison afin d’acheminer la marchandise à destination.

Les excès de vitesse, le mauvais état des véhicules et des routes sont les principales causes d’accidents sur les routes du Mali.

Présidence Fémafoot :

4 candidats en lice

Quatre prétendants à la présidence de la Fédération malienne de football (Fémafoot), prévue le 29 août, ont officiellement déposé leur candidature, dont le sortant Mamoutou Touré Bavieux. Les candidatures de Salah Baby, président de la Ligue de Tombouctou ; N’Pa Sylla, président de la Ligue de Koulikoro et Sékou Diego Keïta, président du club de première division, LC BA (Lafia Club de Bamako).

Les candidats ont été appelés à fournir diverses pièces à fournir comportant un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif, un casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité, un certificat de résidence, un curriculum vitae, une déclaration sur l’honneur de non condamnation à une infraction au code d’éthique de la Fifa dans les 5 dernières années précédant la candidature, et une photo d’identité.

Rassemblées par la rédaction

Commentaires via Facebook :