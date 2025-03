Le Syndicat national des Banques et établissements financiers (Synabef), a organisé hier un sit-in devant toutes les banques (bureaux, agences et sièges de l’intérieure et de l’extérieure). Motif : un signe de protestation contre le placement sous mandat de dépôt la semaine dernière de deux cadres d’une banque d’Ecobank suite à une opération de transfert d’argent. A compter du lundi 10 au mercredi 12 mars 2025 de 8h à 10heures. Les banquiers procéderont à l’arrêt immédiat de tout transfert des garanties de la société EDM-SA des structures publiques et parapublique jusqu’à nouvel ordre.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE : Les gabelous veillent au grin

La Brigade mobile d’intervention (BMI) de Bamako, a intercepté 2500 cartons de poulets de chair congelés soit un total de 25 tonnes. 479 sacs de sucre (24 tonnes) ont également été découverts dans un magasin situé dans une région, à la même période. A Bamako, d’autres opérations ont permis de mettre la main sur 200 cartons de poulets congelées. Et 40 unités de cyanure destinées à un usage illicite.

MIGRATION : 147 Maliens rapatriés d’Algérie

Le jeudi 6 mars 2025, les 147 Maliens rapatriés en provenance d’Algérie ont atterri sur le sol malien. Et parmi eux une femme et un enfant. Ils ont étés accueillis par le chef de cabinet du ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine. Le chef de cabinet, au nom du ministre Mossa Ag Attaher, leur a souhaité un bon retour chez eux. Tout en les rassurant sur leur réinsertion.

KOULIKORO : Des bidons d’huile végétale saisis

La douane a saisi 977 bidons d’huile végétale de 20 litres à Koulikoro. Sur le même axe, les agents de la douane ont également mis la main sur 80 sacs de sucre, 21 sacs de farine et diverses autres marchandises d’origine étrangère.

TRANSPORTS : Les véhicules grands gabarits interdits dès le 1er avril

Pour préserver le réseau routier national, le ministre des Transports et des Infrastructures ainsi que celui de l’Economie et des Finances ont pris des mesures drastiques contre les véhicules grands gabarits ou hors normes. Leur circulation sera interdite sur le réseau routier national à partir du 1er avril 2025. La sensibilisation de l’ensemble des acteurs continue jusqu’au 31 mars 2025.

DOUANES : Plusieurs produits alimentaires saisis à Sébénikoro

339 colis de chairs de poulets ont été saisis à Sébénikoro avant leur mise en circulation sur le marché. Et une cargaison de 1000 cartons de concentrée de tomates a été interceptée au poste de Samé. Sur l’axe de N’golonina, un fourgon contenant 350 sacs de sucre a été stoppé avant sa distribution illégale. Dans la continuité de ces opérations, une importante saisie de 250 paquets de mayonnaise, 45 balles de tissus Wax en provenance de la Gambie a été réalisée à Bamako. Empêchant ainsi leur introduction frauduleuse sur le marché local.

Rassemblées par

Oumou Fofana

