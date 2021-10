Education : La rentrée se prépare activement

Le Centre National des Ressources de l’Education non Formelle a servi de cadre le vendredi 15 octobre, à la rencontre entre les responsables du ministère nationale et les directeurs d’académie d’enseignement. L’ordre du jour a porté sur le bilan de l’année écoulée et les perspectives de l’année en cours. Les différents Directeurs d’académie d’éducation (DAE) ont, tour à tour, présenté leur bilan et l’état des préparatifs de l’année scolaire 2021-2022.

Entres autres sujets évoqués : les travaux de réhabilitation des salles de classe, la gestion des notes de classe et les résultats des examens. Les différents DAE ont exprimé leurs préoccupations et leurs attentes. Ils ont noté qu’en dépit des difficultés, l’année scolaire 2020-2021 s’est bien déroulée au regard des résultats des différents examens (Bac, BT, CAP et DEF).

Il faut rappeler que la rentrée des classes pour l’année académique 2021-2022 est prévue pour le 1er novembre prochain.A. GNISSAMA

GAO: Une dame perd la vie en secourant son fils

Dans la nuit du dimanche à lundi, vers 21 heures à Djidara /Gao, l’un des quartiers périphériques de ladite ville, une femme a été tuée par balle lorsque celle-ci venait pour secourir son fils dans les mains des braqueurs.

En effet, deux jeunes sur moto, sont venus braquer un autre jeune; l’objectif est de voler la moto du jeune. C’est ainsi que la mère du propriétaire de moto est intervenue pour secourir son fils. Mais, c’était sans compter avec la capacité de nuisance et de criminalité des deux jeunes assassins, qui ont ouvert le feu sur la bonne dame devant sa maison.Sur place, elle a succombé à ses blessures et les deux voleurs ont emporté la moto.

L.B

