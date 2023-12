Eid 27 en chiffres

599 dossiers en 2023

334 dossiers en 2022

55,76% augmentation

22 dossiers des Maliens de l’extérieur

65 interpellations par les femmes

404 dossiers pour suite à donner

153 dossiers rejetés

38 dossiers pour lecture

Sinistrement célèbre

Surgi du néant, un illustre inconnu a défrayé la chronique la semaine dernière. Il s’agit du désormais sinistrement célèbre Broulaye Coulibaly dit Karamoko, le tueur en série de ‘’Kouta’’. Pour des raisons non encore connues à ce jour, il a délibérément ôté la vie à 5 personnes, dans sa famille tutrice, comme si de rien n’était. Après une journée de cavale, le serial killer de Kita a été rattrapé par les pandores, à quelques encablures du lieu du crime.

Amadou Hampaté Ba :

“Le pouvoir est comme de l’alcool’’

‘’Après un premier verre, on est joyeux comme un agneau. Au second, c’est comme si l’on

avait mangé du lion. On se sent si fort qu’on n’accepte plus d’être contesté. On veut tout imposer à tout le monde, comme le lion dans la savane. Au troisième verre, on est comme le cochon, on ne peut faire que des cochonneries.

Le premier degré correspond à la période où le chef est doux comme un agneau. Le second, c’est le moment où le chef se prenant pour un monarque absolu, devient redoutable. Mais alors il n’est que craint. Enfin, quand le chef atteint le troisième degré de son pouvoir, il est non seulement craint, mais détesté par son peuple.

Qu’Allah fasse que nous ne soyons pas enivrés par la parcelle de pouvoir qu’Il nous concède !’’

