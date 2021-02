«Pendant 3 ans, 40% du budget de tous les ministères ont été mis à la disposition du ministère de la défense pour l’équipement de l’armée. Cette somme s’élèverait à près de 700 milliards. Où est parti cet argent ?»

Dr. BocariTréta, président du RPM depuis Ségou à propos du PAGT

«Pour le moment, tout au moins, c’est que nous sommes restés sur notre faim. Ce plan d’action n’a décliné ni de chronogramme, n’a indiqué ni d’échéance pour des activités importantes qui relèvent de l’organisation de toutes ces élections».

Moctar Ouane, Premier ministre, devant le CNT lors du débat sur le PAGT

«Le domaine aéroportuaire est un domaine public inaliénable de l’Etat. Des sanctions administratives et pénales seront prises contre ceux délivrant des permis d’occuper et des lettres d’attribution (abaissement d’échelon des agents de l’État fautifs, révocation d’office des fonctionnaires des collectivités impliqués dans des malversations…)».

Le M5-RFP demande une rectification de la transition

Le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) reprend du poil de la bête. Le mouvement de contestation à l’origine de la chute du régime d’IBK a demandé au cours d’un meeting organisé le dimanche 21 février au palais de la culture Amadou Hampathé Bah la rectification de la transition et la dissolution du Conseil national de transition. Ses principaux responsables ont fustigé la conduite du pays par les autorités de transition. Ils réclament la justice pour les morts, la lutte contre la corruption, le retour de la paix et de la sécurité et surtout l’avènement d’un Mali qui ne peut se faire qu’à travers la refondation de l’Etat..

Zone II ACNOA : Habib Sissoko rempile pour un mandat de 4 ans

Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM), a été réélu à la tête des Associations des comités olympiques nationaux d’Afrique (ACNOA), zone II, pour un mandat de 4 ans. Sa réélection a eu lieu le samedi 20 février au cours d’une assemblée générale élective. Le nouveau président a exprimé sa profonde reconnaissance pour la confiance renouvelée à sa personne pour conduire un nouveau mandat à la tête de la zone 2 de l’ACNOA. «Je perçois ce témoignage comme un sacerdoce que j’ai le devoir d’assumer dans le strict respect des règles de la bonne gouvernance», a déclaré Habib Sissoko, après son élection. Il a rassuré les délégués de son engagement à ne ménager aucun effort pour accomplir les missions assignées à son bureau. En plus du Mali, les délégués étaient venus de : Gambie, Cap-Vert, Sierra Léone, Sénégal, de Mauritanie, Guinée Conakry etGuinée Bissau.

Signature de protocole d’accord entre la BNDA et la GIZ/AgriFinance

Le Palais des Sports a abrité mardi 16 février la cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre la BNDA et la GIZ/AgriFinance. Le Directeur général de la BNDA et la Directrice résidente de la GIZ ont apposé leurs signatures au bas des documents. Les deux parties s’engagent ainsi à améliorer l’accès des exploitations agricoles et des petites et moyennes entreprises agricoles et agro-industrielles à des services financiers adaptés à leurs modèles économiques respectifs.

