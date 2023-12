Youssouf Tapo : l’artiste toujours détenu en Côte d’Ivoire

L’artiste, chanteur et compositeur malien, Youssouf Tapo, a été arrêté le 11 novembre 2023 à Bouaké, en Côte d’Ivoire, avec 7 membres de son équipe. Il était arrivé à Bouaké pour un concert prévu au Centre culturel Jacques Aka où il a été interpellé par les forces de sécurité ivoiriennes. Son ménager, Papa Konta, affirme ne pas connaître les raisons de son interpellation, puisque les autorités ivoiriennes n’ont jusqu’ici pas communiqué sur le sujet. Il faut rappeler que cette détention de l’artiste, Youssouf Tapo, intervient dans un climat de tension entre le Mali et la Côte d’Ivoire mettant à rude épreuve les relations artistiques et culturelles. On se souvient de l’annulation du concert de Salif Keïta à Abidjan par les autorités ivoiriennes invoquant des raisons « de trouble à l’ordre public ». Une façon polie d’interdire le concert du rossignol de la musique malienne.

Fonction publique : les enseignants chercheurs attendent la signature de leur arrêté d’affectation

Admis au concours depuis plus d’année, les enseignants chercheurs attendent toujours la signature de leur arrêté d’affectation. Une situation qui commence à agacer les admis, qui, après avoir fait six mois sans rien faire, ont été mis à la disposition du ministère de la Jeunesse pour effectuer le service militaire au Service national des jeunes (SNJ). Deux mois après cette formation, l’arrêté d’affectation n’a toujours pas été signé au grand dam des admis. Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, on affirme que le dossier est dans le circuit. À noté qu’ils ont été admis au concours d’entrée à la fonction publique en octobre 2022.

La CEDEAO lève l’interdiction de voyage du Premier ministre

Au cours de son 64e sommet tenu à Abuja le weekend dernier, la CEDEAO a levé l’interdiction de voyage qui frappait le Premier ministre malien depuis 2021. Une manière de permettre au chef du gouvernement malien de participer à des négociations sur la sortie de la transition du pays. C’est aussi une façon pour l’organisation sous-régionale de tendre sa main aux autorités maliennes.

